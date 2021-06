Santa Cruz: despido, paro y reincorporación en la mina de Río Turbio

El miércoles 9 de junio, al llegar al reloj para marcar su ingreso, al compañero Gordillo se le anoticia que no solo no le permitirán entrar a su lugar de trabajo, los Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, sino que está despedido.

El despido lo había firmado Aníbal Fernández, interventor de la empresa nombrado por el presidente Alberto Fernández, y había sido motorizado por Ruggeri, jefe de Personal y también por Griguella, gerente de Recursos Humanos. En este caso, el despido se fundaba en un sumario que debió haber sido cerrado hace tiempo, y sin embargo lo mantuvieron abierto y lo sancionaron irregularmente. Este staff de personal se ha venido ganando la crítica y desconfianza de los trabajadores en la medida que ha desconocido cláusulas convencionales y generado otros conflictos menores.

Ante el despido, los compañeros del turno decidieron no ingresar a mina en solidaridad y se desató una ola de reuniones en el yacimiento. La directiva de ATE bajo esa presión de las bases advirtió que si no había reincorporación se procedería a medidas de fuerza. Pasaron las horas y efectivamente se avanzó en un quite de colaboración que paralizó la actividad. Fueron dos días de tensión con una medida bastante caótica y debates en las ranchadas, hasta que finalmente la empresa anunció la nulidad del despido en la jornada del viernes.

Es el primer conflicto directo que afronta la actual intervención y muchos compañeros creen que este despido fue también un globo de ensayo. El conflicto generado ha revelado la energía de lucha que se mantiene entre los mineros y sus delegados. La defensa del convenio y la recuperación salarial, así como la necesidad de una verdadera inversión para reactivar la mina y la usina son los grandes desafíos que esperan a nuestra cuenca carbonífera.

El lunes 14 se cumplen 17 años de un crimen social, desatado durante la presidencia de Néstor Kirchner, que se llevó la vida de 14 compañeros en un incendio absolutamente evitable y con una justicia que dejó a la mayoría de los responsables impunes. En este nuevo aniversario volvemos a rendir homenaje a los bravos mineros del carbón, y llamamos a redoblar la lucha en defensa de los puestos de trabajo y las condiciones laborales.

