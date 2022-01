Santa Cruz: la lucha de los mineros para controlar la tercera ola de Covid 19

Antes de comenzar el año 2022 se desataron los contagios de la tercera ola y en la industria minera no hubo excepción. Luego de los cambios de turno que se produjeron entre el 25 y el 31 de diciembre empezaron los casos positivos en los yacimientos, los que trajeron aparejados los aislamientos por contactos estrechos. Los casos más resonantes fueron en los yacimientos de Cerro Vanguardia y Minera Santa Cruz.

En Cerro Vanguardia un grupo de compañeros se organizaron en asamblea junto con un delegado de la agrupación antiburocrática 27 de Julio, donde se informaron y resolvieron realizar una solicitada a la comisión directiva de Aoma Santa Cruz, pidiendo que el sindicato intercediera ante la alarmante situación de salud que se vivía. La respuesta del secretario general Javier Castro fue a través de los medios audiovisuales, desestimando los casos. Literalmente dijo que “hay un grupo de obreros que siempre están en desacuerdo con todo”, que no entendían que “en los supermercados no se para y ellos quieren parar”, y que “algunos no fueron responsables con sus actos afuera del yacimiento”. Llegó a decir incluso que hay trabajadores que se contagian a propósito, y que la situación denunciada por los compañeros respecto a la falta de rescatistas en la brigada por ser positivos o estar aislados no era así.

Por su parte, Cerro Vanguardia emitió un comunicado interno donde reafirmaba los dichos de Castro. Se repetía el emparejamiento de los dichos entre la empresa y el sindicato, como pasó en el comienzo de la pandemia en el 2020, donde la situación fue un verdadero caos mientras la burocracia sindical se encargaba de llamar a las radios locales para decir que todo estaba bien.

La organización de los y las obreras es la que en definitiva termina por resguardar la salud y seguridad de todos/as. Con sus reclamos, lograron que se evacúe el yacimiento quedando solo quienes están en aislamiento y aquellos que hayan acordado su estadía con la empresa o cumplan guardias mínimas para el funcionamiento de sistemas continuos. Algo que también sucederá en Minera Santa Cruz con la evacuación de las y los obreros mineros.

El camino es tomar la iniciativa sin confiar en la burocracia sindical, que en lugar de defender a los obreros los persigue ante un reclamo, de la índole que fuese, ya sea por mejores condiciones laborales o por democracia sindical.

Bravo compañeras y compañeros de Vanguardia, son un ejemplo de lucha por cuidar nuestra salud y la de nuestras familias.

