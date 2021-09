Santa Cruz: las estrategias del gobierno para romper el paro docente

En el marco del paro de la docencia santacruceña, automáticamente y apelando a estrategias por todes ya conocidas, comenzaron a circular mensajes y hasta un comunicado oficial, que solo nos llevan a una conclusión: la docencia santacruceña está dispuesta a dar pelea en un paro que ya se está mostrando contundente

La vida que quiere Alicia Kirchner y el Frente de Todos: salarios de miseria y disciplinamiento

Un «aumento» del 5% a lxs docentes, ofrecido en la última paritaria, no hizo más afirmar el plan del gobierno para toda la clase trabajadora: más ajuste y pobreza, que se suma al sufrido durante todo el 2020, en un contexto de pandemia que recrudeció las condiciones de vida de lxs trabajadorxs en general y de la docencia en particular.

En medio de la crisis política que atraviesa el gobierno, en los días posteriores a las PASO, esta medida de fuerza de Adosac no pasa indiferente.

Es por ello que el propio Consejo Provincial de Eeducación (CPE) publicó en su página oficial un comunicado en el que desacredita con falsos argumentos el paro. Vino luego la seguidilla de mensajes por redes sociales, viralizados por directivxs y cargos políticos con un único fin: desarticular la medida y meter miedo. Son de manual.

¡El 17S paramos las escuelas y movilizamos!

Contrariamente a lo que seguramente esperaba Alicia Kirchner y sus lacayos, la estrategia del gobierno está sumando a más compañerxs al paro. El CPE y sus autoridades pretenden atropellar las leyes laborales existentes.

En primer lugar, las medidas de fuerza de cualquier sector de trabajadores son notificadas a la autoridad laboral, en este caso la Secretaria de Trabajo, es dicha entidad que como «árbitro» informa al empleador. En segundo lugar, es la misma autoridad laboral la que establece la legalidad o no de las medidas de fuerza, y aún en ese contexto existe abundante jurisprudencia que avala a los trabajadores.

Desde Tribuna Docente llamamos a toda la docencia a paralizar las escuelas y sumarse a la movilización del 17S, desde la sede provincial y en cada localidad. A las amenazas y estrategias de miedo respondemos con organización, unidad y movilización ¡Todxs al paro!

