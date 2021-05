Santa Fe: 12M, jornada nacional de lucha docente

Este 12 de mayo, sindicatos docentes provinciales, dirigidos por la oposición a la burocracia Celeste, como el Sute (Mendoza) o el Sutef (Tierra del Fuego), seccionales combativas como los Suteba Multicolor, Ademys de CABA, AGD de Formosa, o la minoría de Agmer Uruguay, y otros, coordinarán una acción nacional en defensa de la educación, la salud y la vida.

Esta acción, que tomará distintas expresiones de acuerdo a la situación de cada lugar, representa una iniciativa de coordinación ante la inacción de la Ctera (docentes nacional) y la conducción Celeste en cada lugar donde dirigen, en función de del pacto social que sostienen junto a los gobiernos nacional y provinciales, permitiendo que la crisis se descargue sobre nuestras espaldas.

La política antieducativa y antisanitaria de Perotti

A tan solo siete días de haber anunciado una serie de medidas parciales ante el alza de casos de Covid-19 en la provincia, entre ellas la suspensión temporaria de la presencialidad, el gobernador Perotti definió, este sábado, la vuelta a la presencialidad para los niveles inicial y primario, desde el 10 al 21 de mayo.

Esta definición de corte electoralista, desvinculada de las necesidades sanitarias reales de la región, se sustentó en una maniobra acordada con el gobierno nacional. Es que el pasaje de la clasificación de zona de “alarma sanitaria” a la de zona de “alto riesgo”, para los departamentos de Rosario y San Lorenzo, no se realizó sobre la base de una disminución del índice de casos, sino en el pedido de que “Santa Fe debía tener una lectura diferente por la característica de su sistema de salud, por la concentración en pocas ciudades en el nivel de camas ocupadas y en la derivación de cada uno de los otros departamentos hacia esos centros” (Rosario3, 8/5). Es decir, por un condicionamiento que agrava aún más la situación sanitaria de la región.

El compromiso de envío de 33 respiradores por parte del gobierno nacional y de ampliación de camas, no modifica el cuadro de situación general, ni logra ocultar que la medida apunta a una prematura normalización de la actividad económica para la cual, para la cual, la presencia de lxs niñxs en las escuelas es fundamental. A su vez, las restricciones a rubros de pequeños comerciantes y trabajadores autónomos de todo tipo, son llevadas adelante sin que aparezcan los recursos económicos para asistir la emergencia. La restitución de un ingreso de emergencia está por fuera de la agenda política, porque el rumbo económico lo marca el pacto no escrito con el FMI y las grandes patronales, que pisotean los protocolos de fábricas y ocultan los contagios con la complicidad estatal.

El gobierno del Frente de Todos, en Santa Fe, viene dando muestras de un nivel de improvisación, y desconocimiento en materia educativa, mayúsculo. Las recientes declaraciones de Perotti respecto a que “los días de clase podemos recuperarlos en sábados, feriados o vacaciones” no son solo un guiño electoralista, sino la expresión del desconocimiento del sistema “alternado” entre trabajo presencial en la escuela y trabajo en la casa, que implementó el propio gobierno.

Esta desidia es la misma que se expresa en el problema de la conectividad y los soportes tecnológicos, que implicó en nuestra provincia más de 50.000 estudiantes desvinculados del sistema educativo; en la situación de los miles de docentes reemplazantes sin trabajo que no reciben ninguna asistencia económica; o en aquellos que están trabajando en las escuelas sin haber accedido aún a la primer dosis de la vacuna. Ante esta situación, la conducción provincial de Sonia Alesso “deja hacer”, ubicándose incluso como gestora de la pandemia junto al gobierno.

El debate en Amsafe Rosario y el Frente 4 de Abril

A pesar de que son los departamentos del sur de la provincia los más afectados por las medidas del gobierno, y de que estos son los dirigidos por la oposición, la coordinación de medidas y acciones de esta ha sido nula en este periodo. Este impasse ha tenido expresión en el departamento Rosario y en momentos similares durante el año pasado, cuando frente a la situación acuciante del sector de reemplazantes, ante la negativa a realizar acciones callejeras por parte de un sector mayoritario de la directiva, el sector tuvo que autoconvocarse, acompañados por agrupaciones como Tribuna Docente y otras.

Ahora, con el argumento falaz de que no podemos estar en la calle cuando pedimos que se suspenda la presencialidad (lo que equivale a poner un signo igual entre los cientos de miles que moviliza la presencialidad y el centenar de delegados que puede movilizarse para un reclamo), un sector mayoritario de la directiva de Rosario (que gravita en la CTA Autónoma local) decidió, ante la definición de Perotti de la suspensión temporaria de la presencialidad, suspender una acción de delegados resuelta en plenario y reemplazarla por una conferencia de prensa.

Estos sectores, que no colocan en la agenda del gremio la tarea de preparar las condiciones para impulsar medidas, como puede ser un paro, colaboran con esta política a la “profecía autocumplida” de que la base no da, debilitando la organización gremial, en un cuadro no exento de dificultades, como al que asistimos en el marco de la pandemia. Es necesario revertir esta orientación para marcarle la cancha al gobierno y superar los bloqueos de una burocracia como la Celeste, que ha avanzado en una regimentación antidemocrática del gremio con el “reglamentazo” implementado el año pasado.

Es necesario, desde Amsafe Rosario y las seccionales opositoras en nuestra provincia, avanzar en a la coordinación con los sectores combativos en el resto del país y garantizar desde la oposición un canal de organización y de lucha a la docencia, predispuesta a enfrentar al gobierno y a la burocracia en toda la provincia. Desde Tribuna Docente llamamos a todo el activismo de nuestro gremio a desarrollar esta perspectiva.

