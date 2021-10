Santa Fe: importante rechazo de la docencia a la oferta de Perotti y Alesso

En una votación de 28.544 docentes de la provincia de Santa Fe, se expresó con 15.123 votos un contundente rechazo a la política salarial de ajuste del gobierno de Perotti. La cantidad de votantes fue más alta incluso que la de la del pasado febrero, en la que se rechazó la primera oferta salarial del gobierno, y la diferencia entre la aceptación y el rechazo, en esta oportunidad, de 2.450 votos, aún más amplia.

Esto expresa el enorme descontento de una amplia franja de la clase trabajadora, y un rechazo a las políticas de ajuste fondomonetarista que aplican quienes vienen gobernando y hundiendo al país.

La votación

La votación arrojó un rechazo contundente en los cuatro departamentos dirigidos por la oposición, destacándose la masiva votación en el departamento Rosario y la aplastante derrota allí de la burocracia (rechazo 6.187 votos, aceptación 1.725 votos). Pero lo más significativo es la alta votación por el rechazo en algunos departamentos dirigidos por la conducción celeste. Es el caso de Castellanos, San Lorenzo, Vera, e Iriondo, en donde se impuso el rechazo o los casos de San Jerónimo, Las Colonias, o san Martín donde la aceptación ganó por escaso margen.

Un traspié para la contención de la burocracia

Que esta oferta salarial es la del gobierno y también la de la burocracia celeste que conduce Amsafe Provincial y Ctera, no cabe duda. Quienes mantuvieron la boca cerrada por más de seis meses ante el incumplimiento paritario del gobierno de pasar en abril las sumas no remunerativas ni bonificables al básico, no escatimaron falacias a la hora de proponer en las asambleas departamentales la aceptación de esta oferta salarial de ajuste.

Para esto avalaron la mentira del gobierno de un falso ofrecimiento del 17%, que no es tal ya que no se calcula sobre valores actuales sino sobre el salario de febrero, siendo un 12% real. Trataron de hacer pasar la propuesta, diciendo en las asambleas (esto en palabras del secretario general de la CTA –T Rosario) que era necesaria una “aceptación táctica” para pelear en condiciones favorables. La importante votación por el rechazo desmintió de plano esta impostura. Las condiciones para la lucha están, como lo demostró también la importante desobligación y movilización de Amsafe Rosario del 23 de setiembre. El único bloqueo para desenvolver un plan de lucha que pueda quebrar la ofensiva del gobierno, lo constituye la conducción provincial, que al igual que la CGT o las CTA, viene actuando como un factor de contención de los reclamos obreros frente al ajuste.

13, 20 y 21 de octubre: paro

La medida de acción que votó mayoritariamente la docencia santafesina fue la de impulsar un plan de lucha con paros los días 13, 20 y 21 de octubre.

El gobierno, a través de su ministro de Trabajo, Manuel Pusineri, ya salió a anunciar que descontarán los días de paro. Van a una ofensiva contra la docencia de Amsafe que con su reclamo de una verdadera recomposición salarial, pone en jaque una paritaria que ya fue aceptada por las conducciones de las burocracias pejotistas de ATE, UPCN Y Sadop.

La conducción celeste, que impulsó la aceptación de la propuesta y se sentó a la paritaria sin ningún mandato de las bases, tratará de desarmar cualquier continuidad de la lucha y buscará garantizarle al “Frente de Todos”, al cual están integrados, que no haya un incremento de los reclamos obreros en la provincia.

Desde Tribuna Docente, en el marco del ajuste que condena a la pobreza a más de la mitad de la docencia santafesina, planteamos la necesidad de colocar fuertemente el reclamo por un salario igual a la canasta familiar, hoy por encima de los $100.000. El próximo miércoles 13 de octubre (10:30 hs) en Rosario se iniciará el plan de lucha con una movilización de Plaza 25 de Mayo a Plaza San Martín. Convocamos a toda la docencia a poner en la calle el reclamo salarial y todas nuestras reivindicaciones, para quebrar el ajuste del gobierno de Perotti y el “Frente de Todos”.

Read more