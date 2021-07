Santa Fe: Perotti y Cantero imponen la presencialidad plena antes del receso escolar

Con la emisión de la Circular N° 18 del pasado 30 de junio, que establece la vuelta intempestiva de la presencialidad en el nivel secundario, el gobierno de Perotti cumplió a rajatabla con su objetivo anunciado semanas atrás: la vuelta plena a la presencialidad en todos los niveles y en todo el territorio provincial antes del receso invernal, aún en aquellos departamentos como Rosario y la Capital, que continúan en Alarma Sanitaria y Epidemiológica.

Esta presencialidad plena, el gobierno la impone sin haber resuelto durante todo este tiempo ninguna de las condiciones necesarias para no agravar en pleno invierno la delicada situación sanitaria: gas y calefacción en todas las escuelas y un calendario de vacunación que hoy cuenta con un 20% de vacunas que no se aplican, aunque están. De la misma manera actuó ante el problema de la conectividad, en cuya resolución no avanzó ni un paso.

El derrotero encarado por el gobierno del Frente de Todos en Santa Fe tuvo su inicio en el peor momento: en medio de una ola polar y de una situación de alarma epidemiológica que conjuga la saturación del sistema sanitario y el todavía elevado número de casos.

En este marco el Ministerio de Educación, en manos de la privatista Adriana Cantero, resolvió el pasado 18 de junio la vuelta a la presencialidad del nivel inicial en todo el territorio y del nivel primario en 243 localidades. Lo que tan solo contabilizando el nivel inicial, implicó el traslado y movilización de casi 120.000 niñas y niños, en medio de un frío asolador y escuelas sin calefacción.

Esta última situación se expresó esta semana, con abrazos solidarios prácticamente diarios en reclamo por la conexión de gas y calefacción en escuelas de la periferia, pero también en escuelas céntricas como la primaria Ricchieri. La combinación del frío polar y la falta de calefacción es un caldo de cultivo para la proliferación de afecciones estacionales que engrosan la saturación del sistema sanitario. Como se registró en los distintos niveles, y sobre todo en las grandes barriadas, fueron las propias familias las que ante esta situación no han enviado a sus niñas y niños a la escuela.

En la ciudad de Rosario, el Fondo de Asociaciones Cooperadoras (FAE), dependiente de la intendencia, cuenta con tan solo cuatro gasistas matriculados. Sin embargo, el intendente Javkin no ahorró esfuerzos en apoyar la línea aperturista del gobierno provincial.

La medida del gobierno para el nivel secundario fue implementada violentando incluso la resolución 394 del Consejo Federal de Educación, que plantea que cualquier cambio debe informarse con 48 horas de anticipación. Está claro que al gobierno de Perotti no le importa la organización institucional de los establecimientos educativos, sino los anuncios demagógicos.

Como agravante, en el nivel secundario no es posible mantener el criterio de burbuja, exponiendo de esta manera aún más a la comunidad.

Las responsabilidades de la burocracia y de la oposición docente

Esta orientación aperturista de los gobiernos provincial y municipal (Rosario), y las declaraciones en ese sentido fueron bien vistas en un principio por la burocracia de la conducción provincial de Sonia Alesso que ahora, ante la circular 18, tan solo colocó un rechazo testimonial, mostrando una vez más su subordinación al Frente de Todos y a los partido del régimen. El gobierno ya había anunciado su intención, sin embargo, desde la conducción de Alesso y la celeste nada hicieron para preparar las condiciones de una respuesta docente al ataque planteado.

Ante los atropellos como el golpe que están sufriendo nuestros salarios y jubilaciones, el robo del impuesto a las ganancias, los aumentos y recortes en nuestra obra social, y la política irresponsable de los gobiernos, desde Tribuna Docente seguimos planteando la necesidad de una asamblea y un plan de lucha provincial en defensa de la salud, la vida y la educación estatal, gratuita y laica, impulsando un frente único junto las y los reemplazantes, la juventud que reclama conectividad y la familia trabajadora que es parte de nuestra comunidad educativa.

En este sentido, ante la inacción de la conducción de Alesso, se impone la necesidad de una coordinación de Amsafe Rosario, su cuerpo de delegadxs y los departamentos opositores del sur provincial, para impulsar paros y el plan de lucha que necesitamos.

Llamamos al activismo docente a impulsar esta perspectiva.