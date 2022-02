Se profundiza el conflicto en GRI Calviño por despidos

La conciliación obligatoria dictada en el conflicto de GRI Calviño frente a 36 despidos vence este viernes 4 de febrero. La patronal no la respetó, ya que no pagó los salarios como corresponde, y mantuvo el lockout con la planta parada y cerrada. Vale mencionar que aunque suspendieron a todo el personal de manera unilateral e ilegal en enero, las suspensiones que prepararon las condiciones para esta embestida de despidos y ataques a las condiciones laborales y salariales comenzaron previamente en diciembre, con la firma de la burocracia sindical de la UOM y de manera inconsulta con los trabajadores metalúrgicos.

La empresa actualmente se niega a reincorporar a los 36 despedidos que echó con causas inventadas, y además pretende quitar el plus salarial por producción entre otros ataques a las condiciones laborales. Incluso amenaza con más despidos si no se aceptan esas condiciones, pagando el 50% de las indemnizaciones apoyados en un Proceso Preventivo de Crisis que se presentó recientemente.

La falsedad de esta supuesta crisis se pone de manifiesto en los altísimos niveles de producción del año pasado, que llevó a que la empresa imprima remeras para los trabajadores celebrando los 500 tramos producidos. Este nuevo ataque patronal se enmarca en un contexto de ataques a las condiciones laborales lugar por lugar; una verdadera reforma laboral que viene sucediendo con la complicidad del conjunto de la burocracia sindical, y cuando el gobierno de los Fernández pacta con el FMI un fuerte ajuste contra la clase obrera.

Los metalúrgicos de GRI Calviño en movimiento

Desde que se produjeron los despidos, los trabajadores realizaron movilizaciones al Ministerio de Trabajo en La Plata y a su sede de Quilmes. También coparon la seccional UOM Quilmes como se ve en un video, cuestionando al Barba Gutiérrez, reclamando una plan de lucha, y denunciando la parálisis y la complicidad tanto de Gutiérrez como de Caló y compañía.

Es urgente que se convoquen asambleas en todas las plantas metalúrgicas de la seccional y un congreso de delegados que resuelva un plan de lucha contra los despidos en GRI. La UOM no debe aprobar el “preventivo de crisis” trucho, sino rechazarlo, y no acordar nada que no esté avalado por la asamblea de trabajadores de GRI Calviño. Rodearemos de solidaridad esta lucha por su triunfo. ¡Fuerza compañeros, y adelante!

