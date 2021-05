Se realizó el plenario provincial de Tribuna Docente Neuquén

El sábado 8/5 realizamos un plenario provincial abierto por zoom, que reunió a trabajadorxs de la educación de distintos puntos de la provincia.

En el debate se abordaron las principales situaciones que en este contexto de ajuste a fondo, profundizado por la pandemia, aplica el gobierno y que la burocracia sindical ha dejado pasar sin restricciones. Uno de las cuestiones centrales fue lo salarial, ya que la conducción TEP (Celeste) de ATEN llamó a aprobar rápidamente un acuerdo a inicios de marzo, cuando arrancaba la rebelión de Salud, que mantiene a la mayoría de trabajadorxs por debajo de la línea de la pobreza. En línea con todos los acuerdos a la baja, en tanto el gobierno nacional y el Ministerio Nacional de Educación, nos mandó a volver a las escuelas sin condiciones para enfrentar la segunda ola de contagios.

Otro punto de la discusión fue la situación que se vive con el desarrollo de la pandemia. La cantidad de casos diarios ha llevado a la provincia a estar nuevamente en una crisis por el colapso de los centros de asistencia que en algunos casos llegan al 100% de ocupación de camas UTI, como así también la falta de vacunas para el personal de las escuelas. Según los números oficiales, a más de dos meses de iniciadas las clases, solo un tercio de lxs trabajadorxs de la educación han sido vacunados. Al mismo tiempo una gran cantidad de compañeros y compañeras permanecen aislados, por padecer COVID o por ser personas de riesgo. Ante la falta de condiciones para la presencialidad, está planteada la virtualidad, pero ese es otro aspecto que no garantiza el gobierno con la disponibilidad de dispositivos y conectividad. Por el contrario eso corre por cuenta de lxs docentes y las familias, imposibilitando siquiera al acceso a la vinculación. El plenario planteó romper con esa falsa dicotomía, lanzando como línea general que sin condiciones de bioseguridad no hay presencialidad y que sin conectividad gratuita para todxs, no existe la virtualidad.

Este plenario también se pronunció por asambleas en ATEN para definir parar el día 12/5 con motivo de movilizarnos reclamando la reapertura de la mesa salarial y el cese de la persecución a lxs luchadorxs, que se desprende luego de la tenaz lucha que han llevado adelante lxs elefantes de la Salud. Esta línea solo fue sostenida por la oposición antiburocrática a través de las seccionales opositoras como Zapala, Picun Leufú, Chañar y Senillosa y las minorías Multicolor, aportando a la movilización de ese día, ante el silencio cómplice de la burocracia del TEP que se adapta a la política de regimentación del gobierno.

La situación actual plantea a lxs trabajadorxs de la educación la necesidad de organizarnos por escuelas para defender el salario y la vida ante una pandemia que se expande en Neuquén y ante el sostenimiento de una presencialidad a rajatabla de parte del gobierno (al estilo Rodríguez Larreta y Trotta.

Vamos por:

La inmediata cobertura de todas las horas y cargos; otorgamiento de licencias por COVID propio, cuidado de terceros a cargo o menores sin presencialidad escolar. Triplicar personal para la bimodalidad.

Condiciones para la presencialidad y virtualidad para estudiantes y docentes.

Las 10 medidas de emergencia ante el COVID y vacunas para todxs.

El llamado a asambleas y paro junto a salud el 12/5 y reclamo de la mesa salarial.

El desprocesamiento y caída de las causas penales a luchadoras/es del Polo Obrero y el Partido Obrero, entre ellos a nuestros compañeros de Tribuna Docente Lautaro Palma Parodi (sec. adjunto de Aten Zapala), José Ursagasti, Federico Costa y Tamara Meliqueo.

Organización por escuelas: elección de delegadas/os y Comités de bioseguridad e higiene.

Read more