Semana de lucha educativa en CABA

El jueves 28 de octubre habrá un paro de nivel medio, convocado por Ademys, y un cese de actividades convocado por UTE (docentes de CABA), en reclamo de la titularización masiva y fotográfica del nivel, tras más de 10 años de incumplimiento del gobierno de Larreta y Acuña de la realización de los concursos anuales que establece el Estatuto del Docente.

La reforma laboral en los hechos

¿Qué tiene en común los planteos en danza de reforma laboral de las patronales y los gobiernos, con la situación laboral de la docencia?

La pregunta es pertinente porque si la ordenanza 40.593 (Estatuto del Docente) establece con claridad que todos los años se deberán realizar los concursos y el gobierno no los cumple, mientras los docentes interinos o suplentes no pueden acceder a los derechos laborales elementales, o no pueden acceder a determinadas licencias, es claro que se trata de un avance en regla contra nuestra conquista histórica que es el Estatuto del Docente. Mientras, avanzan con las reformas educativas como la NES (Nueva Escuela Secundaria) o Secundaria del Futuro, que traen como correlato mayor precarización laboral: por ejemplo, las horas cátedras con alta y baja anual o con código 162 y 163 que son a término sin derechos a determinadas licencias.

El hecho que tampoco se haya aplicado ese derecho en el nivel terciario, mientras se avanzó con la Unicaba, confirma esta caracterización. Recordemos que la aplicación de la ley de Unicaba implica que un interino o suplente desde hace años pueda ser despedido sin más, por cierre de un curso, carrera, reforma de plan, etc.

¿Qué relación tiene la falta de concursos y la eliminación de las juntas de clasificación y disciplina?

En 2011 el gobierno macrista avanzó en la disolución de los órganos colegiados, histórico reclamo de principios de siglo XX de toda la docencia para velar por la transparencia y el control del ingreso, la permanencia y ascenso en la carrera docente, a partir de representantes docentes votados por el voto directo.

Este objetivo del gobierno se logró luego de una enorme lucha de la docencia, que a la vez que logró la titularización docente masiva, no logró derrotar el acuerdo del gobierno y las direcciones de los sindicatos burocráticos. Que, incluso en el año 2015, votaron la confirmación de esta política dentro de la Legislatura porteña, cuando ratificaron la “Ley Gorleri”, que eliminó la elección de los miembros de las juntas por el voto de la docencia, reemplazandolo por la designación por parte de los sindicatos, según la cantidad de afiliados en cada área, con el voto de sectores del peronismo y la anuencia de la burocracia sindical.

El reemplazo por la Coreap (integrado por el Ejecutivo y los sindicatos que ellos designan) no mejoró las condiciones de acceso a la docencia, por el contrario, es un organismo que vino a reformar lo establecido por el estatuto docente año, tras año.

Necesitamos un plan de lucha

Conforme se fue difundiendo que el gobierno pretende saltear el paso previo a regularizar los concursos, sacando listados para cargos incluso con errores, se fue armando un proceso muy fuerte de debate en las escuelas.

Los proyectos de titularización y de restitución de las juntas con sus funciones históricas, presentados por el FIT-U, apuntan a apoyar el necesario proceso de lucha para arrancar la estabilidad laboral y el problema que supone que las direcciones de los sindicatos están en proceso de acuerdo con el gobierno, tal como demostraron la viralización de un acta que hasta la directiva de UTE quería firmar, hasta que se generalizó el repudio entre sus delegados y delegadas.

El panorama se completa con los ataques recibidos a los institutos de formación docente, con cupos para inscripción a los cuatrimestres, imposición de un supuesto curso común de ingreso, vaciamiento educativo, que apuntan a que la Unicaba se abra paso contra los 29 institutos. Por eso se viene gestando una nueva convocatoria desde los centros de estudiantes y la asamblea interterciaria de docentes.

Desde Tribuna Docente apostamos a generalizar el plan de lucha con un llamado a las asambleas y pronunciamientos por escuela, por estos reclamos, junto a la actualización salarial de emergencia frente a la inflación creciente. La asamblea unificada de toda la docencia, indistintamente de su afiliación, debería ser una instancia para impulsar la lucha y superar las tentativas de un acuerdo de espaldas a la docencia. Siempre desde un campo de independencia política del gobierno, los partidos patronales y las direcciones de los sindicatos burocráticos.

Ya dimos un primer paso, cuando más de 25 escuelas convocadas por Ademys nos concentramos en la puerta de Legislatura hace dos semanas, denunciando lo que estaba en juego y rechazando los acuerdos contra los derechos laborales. Esta semana vamos al paro. Apostamos a que sea masivo.

El 28 vení con tu escuela, arranquemos la titularización masiva, los concursos integrales regulares y la restitución de las juntas de clasificación y disciplina. El 29 vamos por los terciarios, a las 18 horas, también en las puertas de la Legislatura porteña. Fuerza profes.

