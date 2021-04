Subte: vamos al paro en todas las líneas por la muerte de un compañero

El sindicato del subte, mediante su plenario de delegados, ha resuelto un paro de la totalidad de las líneas para el sábado 3 de marzo, de 10 a 17hs. La medida se tomó a partir del fallecimiento de Jorge Pacci, trabajador de la línea B, como consecuencia de un cáncer de pulmón producido por el asbesto. Esta muerte, la segunda por esa causa entre los trabajadores del subte, es responsabilidad de Metrovías y el Gobierno de la Ciudad. Tanto la empresa como el gobierno porteño son culpables de lo ocurrido ya que en su momento adquirieron, a sabiendas, formaciones contaminadas; y, además, se resisten a implementar un plan de desabestización en todo el ámbito del subterráneo, algo que se viene reclamando desde hace tres años.

Son los trabajadores los que vienen impulsando con su lucha la detección y erradicación del asbesto de sus lugares de trabajo. A través de asambleas, campañas y retenciones de tareas, se han logrado conquistas importantes como los cambios de flota parciales (como en la línea C); la incorporación al RAR (registro de personal expuesto a agentes de riesgo) de los compañeros para el seguimiento de su salud; el lavado industrial de la ropa de trabajo, el doble locker, etc. Sin embargo, esto no es suficiente, se debe garantizar la desabestización total del subterráneo, incluyendo el recambio de la flota contaminada.

Los integrantes de La Naranja del Subte enfatizamos en el plenario que el paro no debía limitarse a una jornada de luto. El mismo debía realizarse en un día hábil para fortalecer la medida. A su vez, planteamos la necesidad de fijar un plazo para iniciar un plan de lucha de la AGTSyP por la presentación del plan general de desabestización y por la investigación y castigo de los responsables.

A esto se le suma la situación pandémica, que, combinada con la crisis sanitaria preexistente, ha golpeado a los trabajadores, registrándose en el subte 400 contagios y 8 fallecimientos hasta la actualidad; una tasa de mortalidad más alta que la media entre población en actividad. Aquí nuevamente han sido los trabajadores quienes han puesto foco en las condiciones de trabajo, la exposición en los túneles, las condiciones de los espacios comunes de interior, etc. Una lucha que ha entrado en choque permanentemente con las intenciones aperturistas, sin tener en cuenta las condiciones sanitarias, de Metrovías y de quienes nos gobiernan. El actual conflicto en la línea B es ejemplo de ello: se originó tras el intento patronal de aumentar el tráfico, vulnerando las normas de distanciamiento social y uso de comedores y vestuarios; frente a este atropello, los trabajadores respondieron con un paro de 24hs y otras medidas de fuerza.

Los flagelos del asbesto y del Covid han puesto de relieve entre los trabajadores del subte la discusión sobre la salubridad laboral. Es necesario respaldar estas peleas y discutir un plan de lucha para imponer la desabestización y todas las condiciones necesarias para que no haya más muertes laborales en el subte.

