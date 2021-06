Textilana despide y no respeta protocolos, Kicillof hace la vista gorda

La empresa de Mauro Sergio abrió sus portones luego de seis días de cierre por la cuarentena, convocando a todo el personal a presentarse a trabajar, incluyendo a los miembros de la comisión interna que no se les permite el ingreso desde mayo del año pasado.

María Demateis, secretaria general de la Comisión Interna de Textilana, se presentó en las puertas de la planta pero su ingreso fue rechazado sin explicación alguna por parte de la patronal, aún teniendo la carta de convocatoria para el regreso a su puesto de trabajo.

La empresa exige a los trabajadores que se presenten sin garantizar ninguna medida sanitaria preventiva del COVID-19 y prohibiendo el ingreso a sus delegados a la planta. El 80% de la planta no está vacunada, no se garantiza el transporte -cabe resaltar que en la mañana de hoy Mar del Plata estuvo sin colectivos por un paro en el interior de la provincia de Buenos Aires-.

Desde el año pasado en el comienzo de la cuarentena, que la patronal no convoca a ningún miembro de la comisión interna a trabajar, pasando por encima de los fueros gremiales reconocidos legalmente y por el conjunto de la planta.

El ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires es cómplice de esta situación desoyendo los reclamos de los integrantes de la comisión interna. En medio de la cuarentena Kicilof habilita a que las patronales hagan y deshagan a su antojo. La burocracia de AOT firmó un acuerdo (el 15 de Mayo pasado) de extensión de una suma de 9mil pesos no remunerativos, firmada el año pasado, que es por jornada trabajada o sea que si te contagias se pierde el proporcional. Este acuerdo vence a fines del mes de mayo, estamos por finalizar el mes y todavía el gremio no ha informado de las negociaciones que como siempre es a espalda de los trabajadores.

Los trabajadores textiles en todo el país y la provincia de Buenos Aires somos trabajadores pobres con salarios que no llegan a cubrir ni la mitad de la canasta familiar en medio de una inflación galopante.

La patronal y el gobierno deben garantizar un cronograma de vacunación para todxs lxs operarixs que asisten a trabajar. Los integrantes de la comisión interna deben ingresar a la fábrica para fiscalizar los protocolos sanitarios y cumplir sus tareas gremiales para las que fueron votados.

En Mar del Plata tenemos que unificar la lucha de todos los trabajadore por las vacunas, la CGT y la CTA hacen la plancha por que le garantizar una paz social a un gobierno del FMI. Necesitamos un plan de lucha articulando la defensa de nuestros trabajos y salarios, con la defensa de nuestra salud y vida.

