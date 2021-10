Textilana: se profundiza la lucha de las trabajadoras contra el maltrato

El reclamo de las trabajadoras de Textilana (Mauro Sergio) continúa y se profundiza. Luego de más de dos semanas de realizada la audiencia ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, en la cual se ordenó a Textilana-Mauro Sergio el pago de los salarios de las compañeras en uso de licencias en un plazo de 48 horas, sin que fuera fehacientemente notificada por parte de las autoridades, la empresa hizo una presentación por la cual declinó la instancia administrativa. Hemos denunciado la falta de celeridad en la notificación como una maniobra funcional a la empresa.

El miércoles 29, en el marco de una nueva audiencia con el Ministerio de Trabajo de Nación, realizamos una concentración en la puerta de la fábrica. Participaron organizaciones sociales y políticas que llevaron su apoyo y pudieron participar de una radio abierta.

En una audiencia previa, del 20 de septiembre, el Ministerio de Trabajo de Nación solo había dispuesto una capacitación en género para el personal jerárquico de la empresa, una medida completamente insuficiente que no da cuenta de la vulneración real y efectiva de nuestros derechos y que esconde el hecho de que aplican violencia laboral con sesgo de género en forma deliberada y no por desconocimiento. Para colmo, la empresa se negó a participar de la «capacitación».

La violencia ejercida contra las trabajadoras en Textilana-Mauro Sergio es un problema que se viene arrastrando por décadas y que en este contexto de pandemia, en donde se flexibilizaron las condiciones de trabajo, el abuso patronal va en incremento.

En la última audiencia, realizada el 29 de septiembre, logramos el reconocimiento de la enfermedad de una compañera y por lo tanto de los salarios adeudados, pero no de todas las compañeras. Durante la audiencia cientos de compañeros y compañeras se acercaron a las puertas de la fábrica para apoyar la lucha impulsada por la Comisión Interna. Se logró, además, que la empresa tenga que explicitar los ritmos y objetivos de producción impuestos en los últimos 90 días, aunque aún no ha rendido cuentas. Esto es un paso importante porque Textilana impone un método de producción por fuera del convenio colectivo de trabajo y no regulado por ningún organismo.

La burocracia de la Asociación Obrera Textil (AOT) estuvo completamente ajena a esta lucha y ni siquiera se hace presente en las audiencias y concentraciones, que son claves para torcerle el brazo a la empresa.

Vamos a profundizar la lucha por el pago de los sueldos adeudados, el reconocimiento de las licencias y el fin del maltrato laboral.

