Textiles Mar del Plata: paremos el avance de las patronales sobre las condiciones de los trabajadores

En estos 15 meses que llevamos de pandemia los trabajadores vemos cómo vamos perdiendo derechos y salarios. Las burocracias junto con el gobierno vienen firmando convenios a la baja quedando los salarios en su mayoría por debajo de la línea de pobreza, salvo algunas excepciones como el SUTNA o los trabajadores de salud de Neuquén que con una fuerte lucha logro el 53% de aumento.

Durante todos estos meses las patronales no han cumplido los protocolos de seguridad e higiene produciéndose en las fábricas varios contagios y muertes como en los trabajadores de la pesca, el subte y también docentes, aprovechando este contexto para hacer pasar la reforma laboral que tanto ansían.

En Textilana, hace 15 meses que no permiten la entrada no solo a trabajar de sus delegados, sino tampoco a cumplir con sus funciones de representantes de las bases. Durante este tiempo han despedido a una docena de trabajadores con causas inventadas, como por ejemplo, el abandono de trabajo o no cumplir con la producción son algunos de los argumentos más utilizados, esto no solo viola el decreto de no despido del gobierno sino que tiene la intención de un recambio de trabajadores, ( han tomado varios ), sin antigüedad y así implementar nuevas jornadas de trabajo de 12 hs con francos semanales y pagarle menos ya que no cobran el aumento que consiguieron los trabajadores son el glorioso paro de marzo del 2019 ya que hoy representa más de 10 mil pesos mensuales, por supuesto que esto cuenta con el aval de la burocracia de la AOT que nada hace para imponerle a la patronal que permita el ingreso de los delegados.

El cuerpo de delegados viene interviniendo desde afuera para frenar todos estos atropellos y dando lucha para lograr su ingreso con denuncias a los ministerios de trabajo, tanto Provincial como Nacional. No teniendo repuesta de ninguno de ellos, recurrieron a la justicia presentando un recurso de amparo, este pedido esta refrendado por la firma de los trabajadores de la fábrica que ven día a día como a través del amedrentamiento imponen ritmos de trabajo inhumanos.

Con el gobierno Nacional de los Fernández las patronales están logrando meternos la reforma laboral, pagarnos salarios de miseria e incrementar la producción hasta en un 20% en este año de pandemia sobre las espaldas de sus trabajadores.

El 15 de marzo pasado el gremio firmó un acuerdo de extensión de una suma de 9mil pesos no remunerativos, firmada el año pasado, que es por jornada trabajada o sea que si te contagias se pierde el proporcional. Este acuerdo vence a fines del mes de mayo, estamos por finalizar el mes y todavía el gremio no ha informado de las negociaciones que como siempre es a espalda de los trabajadores.

Desde la naranja textil nos pronunciamos por la inmediata incorporación del cuerpo de delegados.

No a la reforma laboral.

Delegados paritarios electos en asamblea.

Aumento de salario igual a la canasta familiar hoy de 95 mil pesos.

Por la recuperación de los sindicatos a mano de los trabajadores, fuera la burocracia.