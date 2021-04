Trotta despide a las trabajadoras que acompañaban trayectorias educativas en los barrios más precarios

La cada vez más abultada lista de escándalos en los que se ve implicado el Ministro de Educación, Nicolás Trotta, suma en esta ocasión el despido de casi 150 compañeras del Programa Nacional de Acompañamiento Socioeducativo de Trayectorias Educativas (PNASTE, antes llamado Asistiré).

Las trabajadoras que se expusieron todo el año pasado acompañando las trayectorias educativas desde los territorios, fueron desvinculadas sin reconocerles el pago de los últimos tres meses trabajados. Esto a pesar de que habían recibido en diciembre un correo de sus coordinadores garantizándoles la continuidad laboral.

Hasta hace unas semanas las compañeras no tenían ni siquiera una respuesta o explicación de por qué no estaban percibiendo sus salarios, y fue recién a comienzos de marzo y en respuesta a la movilización a Pizzurno organizada por la asamblea autoconvocada del Ministerio, que las coordinaciones del programa empezaron a llamar a las compañeras para confirmarles que el Ministerio no las consideraba trabajadoras desde diciembre del año pasado.

Algunas trabajadoras fueron informadas que “su perfil no era acorde a la tarea”, ello a pesar de haber cumplido funciones todo el año pasado -en algunos casos desde hace tres años- y no haber recibido ninguna queja o problema. Otras recibieron la explicación de que al ser un programa conveniado con los municipios, este año serán los intendentes quienes elijan a quiénes designar en sus puestos. Por si hace falta aclarar, aquí el empleador es el Ministerio de Educación de la Nación, y el responsable de dejar a estas compañeras sin trabajo, como vemos, sin ninguna causa justa.

Y todo esto cuando el empeoramiento de las condiciones de vida de la población trabajadora en general y de lxs trabajadorxs estatales en particular es absolutamente indiscutible: basta ver el miserable «aumento» firmado por las burocracias de ATE y UPCN, muy por detrás de la inflación (7% de aumento contra 36% de inflación sólo en 2020, y con una inflación proyectada del 45% para el 2021)

El Estado burgués, ese precarizador serial

Cuando Trotta asumió en el Ministerio, planteó su compromiso de llevar adelante una “gestión feminista”, en un claro acto de demagogia. Como si dejar sin trabajo a casi 150 trabajadoras territoriales no fuera un acto de violencia institucional y de género. Y digo de género, porque no podemos ignorar (y esto está plasmado en un informe del propio Ministerio de Economía) que son las mujeres las que sufren los mayores niveles de precarización laboral. Como en este caso, que el programa está conformado en casi su totalidad por compañeras mujeres profesionales.

Estamos hablando de una vulneración compulsiva de derechos. En primer lugar cuando se les negó el reconocimiento de su actividad laboral en tanto tal. Pero esta primera vulneración, llevó a nuevos ataques sobre los derechos más básicos de las compañeras, como son la estabilidad laboral o cobrar un salario por su trabajo.

Pero además, el PNASTE es un dispositivo -insuficiente pero dispositivo al fin- para asistir a miles de estudiantes que por un motivo u otro no pueden llegar a las instituciones educativas. Se trata entonces, también de la vulneración de los derechos de todos los pibes y pibas que dependen de este programa para lograr, acaso parcialmente, su puesta en contacto con las escuelas.

Pero este caso no es la excepción, sino la regla: decenas de miles de compañerxs cumplen tareas en el Estado bajo modalidades de contratación precaria, trabajando sin aumentos, ni aguinaldo, ni derechos laborales. Es el caso de lxs trabajadorxs contratados bajo la modalidad “OEI” dentro del mismo Ministerio de Educación, que no han percibido un sólo aumento desde que asumió el gobierno en 2019, sin ningún tipo de reconocimiento ni garantía de continuidad, y encima teniendo que pagar el Monotributo, la forma de fraude laboral encubierto más extendida en la administración pública.

Organización y lucha

Las juntas internas de ATE y UPCN, por su parte, fingen demencia, llegando al extremo de que el propio delegado general de ATE del Ministerio de Educación no ha contestado un sólo mensaje de las compañeras de Asistiré que le solicitaron una reunión. ¿Qué están esperando nuestras representaciones sindicales para representarnos? ¿Los intereses de quienes están defendiendo? Porque hasta ahora la única preocupación que han demostrado es la de no chocar con el gobierno nacional, la patronal de todxs nosotrxs.

Frente a este ninguneo sistemático por parte de la Junta Interna, lxs trabajadorxs autoconvocadxs del Ministerio hemos tomado cartas en el asunto, convocando asambleas sin distinción de afiliación y medidas de lucha presenciales y virtuales.

Pero es necesaria una respuesta por parte de ATE, tanto Nacional como Capital: el próximo viernes 9 de abril a las 12 horas realizaremos una radio abierta frente a Pizzurno para reclamar la inmediata reincorporación de las compañeras despedidas, así como la regularización de los aumentos de los contratados por OEI. Desde la asamblea de autoconvocadxs vamos a estar ahí, poniendo el cuerpo. Las Juntas Internas combativas van a estar acompañando. Desde Tribuna Estatal también nos haremos presentes. ¿Y los sindicatos? ¿Se dignarán a aparecer las direcciones de ATE Capital y Nacional? ¿o acaso los delegados electos del Ministerio?

Es necesario reforzar la organización independiente, con asambleas autoconvocadas sin distinción de afiliación. No queremos más precarización laboral. Reincorporación de todxs lxs despedidxs YA.