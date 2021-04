Tucumán: Uatre y las patronales del limón piden represión para los cosecheros en lucha

En medio del plan de lucha que desarrollan los trabajadores del citrus autoconvocados, el secretario general de Uatre “Remache” Ferreyra brindó una entrevista a un medio local donde se despachó contra sus propios afiliados y las organizaciones solidarias con su lucha como el Polo Obrero. En vez de exigir al gobierno provincial que dé respuesta a las reivindicaciones laborales que levantan los trabajadores citrícolas, Ferreyra pidió represión a los cortes. En otro tramo de la entrevista acusó al Polo Obrero de apoyar estos cortes y planteó que toda la comisión directiva respaldo al gobernador Juan Manzur en las últimas elecciones, una confesión de su sometimiento a las patronales y al gobierno. No conformes con esto, el día martes 27 publicaron una solicitada de media página en el diario La Gaceta pidiendo al gobierno el fin de los cortes, a esto último sumaron la firma de la patronal agrupada en ACNOA (Asociación Citrícola del Noroeste Argentino).

Lo concreto es que decenas de piquetes citrícolas en toda la provincia piden la renuncia de Ferreyra y la reapertura de la paritaria desde la semana pasada. Estas acciones se llevan adelante bloqueando desde las 5 am el ingreso a las fincas y empaques. A pesar del enfrentamiento que promueve el gremio entre trabajadores, los cosecheros en el lucha han sumado el apoyo incluso de los que pretendieron ir a trabajar (y no pudieron pasar por los piquetes), presionados por capataces y delegados del gremio.

Ferreyra miente por partida doble. Alega que Uatre firmo un aumento salarial de 40 % cuando el pago de la maleta de fruta no llega a $ 60, lo cual implica un jornal de hambre. Recordemos que en el convenio de trabajo está legalizado el trabajo a destajo y el no pago de los días no trabajados por inclemencias del tiempo o cualquier otro impedimento. Esa falta de garantía horario y de jornal implica quincenas de miseria durante la temporada. Otra mentira del secretario general de Uatre es que los que cortan son ajenos a la actividad cosechera. ¡El gobierno convocó a una mesa de negociación a Uatre y a algunos delegados de los corte el viernes 23! Como los compañeros no accedieron a garantizar un cuarto intermedio sin cortes hasta tanto le den una respuesta a sus demandas, ahora lanzan esta infamia.

Los cortes siguen firmes en distintos puntos de la provincia. Es hora de profundizar la lucha e ir por todas las reivindicaciones. En el marco del ajustazo nacional que se palpa en la suba imparable del precio de los alimentos de primera necesidad, un triunfo de los y las trabajadoras limoneras sería un gran impulso y ejemplo para el resto de las luchas. Desde el Polo y el Partido Obrero seguiremos apoyando incondicionalmente a las acciones que se definan.

