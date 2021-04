Un miserable 13% de aumento para municipales de Tigre

El intendente Julio Zamora ha decretado un 13% de aumento salarial a los trabajadores municipales de Tigre.

El día jueves 22 de abril el Sindicato de Trabajadores Municipales de Tigre dirigido por su secretario general Walter Leonardi han publicado en sus cuentas oficiales un comunicado en el que informa que ante la emergencia de la situación económica el Intendente Julio Zamora, decretó el primer aumento del año 2021.

Un 13% ( no especifica si va al básico) y una suma de 3 mil pesos que iría al sueldo básico siendo este resultante de la quita del adicional por tarea específica.

Un aumento que nadie entiende como impactará. Ni las oficinas del área de Sueldos de RRHH pueden confirmar como será la aplicación de tan magro aumento. Clara maniobra de desinformación.

Finaliza el comunicado comprometiendo al intendente a sentarse a negociar nuevamente dentro de 60 días.

El decreto no solo es insuficiente dado que el porcentaje fue empatado de antemano por la inflación promedio del 1er trimestre del 2021 (13%), tampoco reconoce la caída general de los salarios de años anteriores y los tarifazos por venir (luz, gas, etc.). Recordemos que durante el 2020 los municipales de Tigre no recibieron aumento en sus haberes, recién en enero del 2021 se decretó un 20% con un cierre inflacionario para el 2020 de casi 40%.

Cabe aclarar que Walter Leonardi, secretario general de STMT forma para del gabinete ejecutivo como Director del Consejo Económico y Social Municipal.

Año tras año el STMT ha sido cómplice del ajuste en regla por parte del ejecutivo municipal, a través de aumentos a la baja por decreto los trabajadores sistemáticamente fueron perdiendo poder adquisitivo. Juntos han sepultado el salario de los municipales bajo los niveles de pobreza y en alguna dependencia hasta los niveles de indigencia.

Por su parte la Asociación Trabajadores Municipales de Tigre ATRAMUTI publico en sus redes la presentación de un nota por mesa de entrada con fecha del viernes 23 de abril donde solicita de carácter urgente la fijación de reunión paritarias, solicitando también un aumento salarial del 45%.

Por debajo de la línea de pobreza

El porcentaje no garantiza que los Trabajadores Municipales superen la línea de pobreza hoy ubicada en 60mil pesos para una familia de cuatro integrante.

Hay que mencionar el salario promedio de Tigre ronda entre 20mil y 30mil pesos. Así se consiguiera el 45% de aumento lejos quedaría de los 60mil para que las familias municipales dejen de ser pobre.

Además que el aumento sea por decreto es una maniobra que patea hacia adelante una discusión paritaria abierta en donde se permita a los empleados municipales discutir el nivel salarial mínimo e indispensable para no ser pobre (un hogar compuesto por 4 integrantes dos adultos y dos menores necesita $ 25.685 para no ser indigente y $ 60874 para no ser pobre. (Dato Indec, 22/4).

Las conquistas son en las las calles

Hace exactamente un año el Municipio de Tigre recortó el salario de los trabajadores en un 22% argumentando la baja recaudación producto de la pandemia. Lo que provocó la reacción inmediata de decenas de trabajadores que se lanzaron a las calles a reclamar la totalidad del salario y posteriormente recuperando por completo.

Para Julio Zamora la primer variable de ajuste siempre han sido los trabajadores. Con salarios magros o contrataciones fraudulentas, aprietes y persecución a quienes se organizan, un conjunto de condiciones que lleva al trabajador directamente a la precarización laboral.

Es indispensable se convoque a asambleas por sector y dependencias de forma urgente para discutir la cuestión salarial, que los trabajadores definan montos mínimos y escalas salariales y un plan de lucha para conquistar un salario digno que cubra las necesidades mas urgentes de las familias de los empleados municipales como ya lo están haciendo en otros municipios como Malvinas Argentinas donde el pasado viernes , a pesar del 40% decretado por Nardini, trabajadores de todas las áreas salieron a reclamar por la insuficiente que es este aumento para es salario real de bolsillo. Dentro de este contexto económico y social tan difícil que nos toca atravesar no podemos seguir posponiendo la cuestión salarial.

Por:

Pase a planta permanente.

Salario no menor a 60mil pesos.

Aplicación de protocolos para evitar propagación covid.

Por asambleas por sector que discutan un plan de lucha por estas reivindicaciones.