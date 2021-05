UTA: por un plan de vacunación sin exclusiones

Los diarios informan que el Ministerio de Transporte comunicó oficialmente a la UTA que confeccione listados de los trabajadores esenciales que deberían recibir las primeras vacunas contra el Covid-19 (Clarín 26/5).

El 29 de abril pasado la burocracia de Roberto Fernández había realizado una caravana de colectivos ante dicho ministerio donde entregaron un petitorio firmado por el Consejo Directivo reclamando la vacunación de los choferes de colectivos. Fue una acción de aparato, luego de más de un año de pandemia, en que la burocracia oficialista de la UTA no movió un dedo en ese sentido. Como tampoco hace nada ante las convocatorias patronales permanentes a tomar servicio al personal exceptuado por riesgo. En cambio fueron activistas y trabajadores de base los que llevaron a la calle el reclamo de vacunación, junto al del salario, en los combativos cortes recientes de los autoconvocados del Amba.

Fuentes del Ministerio de Transporte aclararon que no hay fechas definidas ni que la vacunación vaya a ser inmediata (Ídem), lo que justificaría una fuerte movilización. Pero lo más llamativo de todo es la respuesta de la burocracia. En relación a la entrega de los listados solicitados expresa –en nota al ministerio del 19/5- que se entregarán los que corresponden a los afiliados a la obra social de la UTA. Esto significa que los no afiliados al gremio y a la obra social quedarán excluidos de la vacunación. Una discriminación burocrática nefasta que debe ser rechazada. Como debe ser rechazada también –y más en este momento récord de la pandemia- la asistencia al trabajo de personal de riesgo, vacunado o no.

Sería importante que los delegados y activistas que protagonizaron los cortes tomen cartas en el asunto. Por la vacunación sin exclusiones bajo control de los trabajadores.