Concejo Deliberante de La Plata: un nuevo atropello contra les vecines de El Rincón

Luego de la cesión a la Iglesia de los últimos terrenos fiscales que quedaban en el barrio, que estaban destinados para la construcción de un centro de salud y un jardín de infantes en el barrio, consumada en el Concejo Deliberante, con los votos de los concejales de Juntos y el Frente de Todos, impulsada por la actual candidata a diputada nacional Tolosa Paz y el camporista y primer candidato a diputado provincial por La Plata, Ariel Archanco, les vecines de El Rincón han sufrido un nuevo atropello.

En la última sesión del Concejo Deliberante de La Plata se ha votado por mayoría la desafectación de la plaza del barrio como espacio verde público para habilitar la construcción de un CIC (Centro Integrador Comunitario) y una delegación municipal, financiados por el gobierno nacional, que nada tiene que ver con las necesidades de salud y educación en el barrio. Además de esto, se trata de una medida ilegal ya que para desafectar este espacio el gobierno municipal debería haberlo reemplazado por otro de iguales características, lo cual no sucedió.

La ordenanza fue votada en medio de un operativo policial para desalojar a les vecines que se encontraban reclamando dentro del recinto la restitución de las tierras y la preservación de la plaza. Frente al escándalo provocado por la movilización de les vecines, rechazando esta ordenanza, los concejales del Frente de Todos abandonaron la sesión sin tomar posición. Sin embargo no han podido ocultar el pacto llevado adelante con el bloque de Juntos que convalidó la entrega de terrenos fiscales al Arzobispado.

La falta de centros de salud y centros educativos en la ciudad es una constante en la mayoría de los barrios platenses. A esto hay que sumar el estado deplorable de las escuelas por la falta de obras como resultado de la subejecución de partidas realizadas por del gobierno municipal, provenientes del fondo educativo, y el desfinanciamiento presupuestario por parte del gobierno provincial que se ha puesto en evidencia con la vuelta a la presencialidad plena sin condiciones establecida por el gobernador Axel Kicillof.

Actualmente más de 50 escuelas, de las 315 que se encuentran en la región, continúan sin poder abrir sus puertas o con horario reducido por problemas de infraestructura. En el barrio Altos de San Lorenzo, la comunidad sigue reclamando por la construcción del Jardín de Infantes 912 que fue derrumbado en 2018 y cuya obra continúan paralizadas. Lo mismo sucede en las localidades de Olmos y Abasto donde también se ha prometido la construcción de dos jardines, también en 2018, y cuyas obras avanzan muy lentamente.

A la crisis de infraestructura escolar se suma la falta de edificios propios y en condiciones. La comunidad de la Secundaria 42, a la que asisten estudiantes del barrio El Rincón, hace años que viene reclamando la construcción de un edificio propio. Este derecho se les viene negando sistemáticamente aduciendo que ya no quedan terrenos fiscales en el barrio para llevar adelante dicha obra. Ahora, el edificio que comparte con la escuela primaria cuenta con aulas clausuradas por el derrumbe de sus techos y pese a los compromisos asumidos aún no se han realizado las obras mínimas de refacción necesarias.

Por su parte, la actual conducción de Suteba La Plata, en manos de la lista Turquesa de Baradel e integrada al gobierno nacional y provincial, le ha dado la espalda a la lucha de les vecines de El Rincón por salud y educación. Sin embargo, no se han privado de anunciar apresuradamente, como parte de la campaña electoral hacia las PASO, la realización de obras menores en las escuelas sin resolver los problemas de fondo. Esto constituye no sólo un encubrimiento del ajuste educativo que viene llevando adelante el gobierno provincial, sino también del intendente derechista Julio Garro. La burocracia sindical no mueve un dedo porque es consciente de que una lucha a fondo pondría en cuestionamiento el plan ajustador del gobierno municipal pero también de los gobiernos nacional y provincial que ella integra.

Pese a este nuevo atropello, les vecines de El Rincón continúan movilizados y preparan nuevas acciones de lucha por la anulación de la cesión de tierras a la iglesia, en defensa de sus espacios verdes y por el derecho a la salud y educación en el barrio.

Desde el Partido Obrero seguimos fuertemente comprometidos con esta lucha y llamamos a rodearla de solidaridad.

El ingreso de una bancada en el Concejo Deliberante, luego de la gran elección del Frente de Izquierda en La Plata, será un importante punto de apoyo para todos los reclamos de las barriadas populares y para enfrentar el pacto del Frente de Todos y el intendente de Juntos, Julio Garro, que gobiernan para la Iglesia y los especuladores contra las necesidades de los trabajadores.