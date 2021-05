Córdoba: el gobierno no asiste a feriantes y la policía les impide trabajar

Este fin de semana largo la Policía de la Provincia Córdoba impidió trabajar a quienes comercian sus productos en las ferias populares, que se han convertido en una posibilidad de ingreso frente a la falta de trabajo y la nula asistencia económica por parte del gobierno nacional y provincial.

Tras la viralización de un video en donde se muestra la actividad comercial en barrio Villa El Libertador, las autoridades incrementaron los controles fijando un cordón policial en la zona para evitar las actividades “no esenciales”.

Se sabe que los fines de semana largos son clave para las ferias, ya que se redoblan las posibilidades en ventas, “son unas monedas más que ayuda y mucho”, aseguró una vendedora de ropa usada consultada por Prensa Obrera.

Las ventas en las ferias, lejos de ser un gran negocio, constituyen una gran ayuda para la economía de los que se les hace imposible comprar abrigos nuevos para pasar este invierno, por ejemplo.

Después de las medidas de restricción a la circulación que anunció el gobierno nacional la semana pasada, a las que adhirió la provincia, muchas familias que son cuentapropistas se vieron afectadas económicamente, entre ellos los feriantes. Varias ferias suspendieron sus actividades que, por lo general, funcionan los fines de semana y los feriados. Ferias como la de Aguaducho en barrio Alto Alberdi, por ejemplo.

El gobierno anula el trabajo de los feriantes pero no genera ninguna compensación económica para que estos puedan sobrevivir, condenandolos al hambre. De esta forma, resulta mas caro el remedio que la enfermedad.

En este marco, la resistencia y quejas a las medidas que impiden las ventas en las ferias se dan porque lxs feriantes no solo es que entienden que “con hambre no hay cuarentena”, sino que lo sufren a diario junto a sus hijos. la mayoría son jefas de hogar y sostén de los mismos: madres solas que toman la iniciativa y el riesgo de salir porque si no trabajan no hay para comer.

Estamos en un momento en la pandemia en el que es necesario que se garantice el aislamiento social mediante la asistencia económica y alimentaria para la población, puesto que trabajadores como lxs feriantes no cuentan con los recursos para quedarse en casa y salen a las calles a trabajar para darles de comer a sus hijos.

