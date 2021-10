Córdoba: los abusos a las infancias no se aguantan más

Verdaderos momentos de tensión, bronca e indignación se vivieron en la localidad cordobesa de Villa Parque Santa Ana, luego que una mamá denunciara ante los medios de comunicación, el pasado martes 26, que su hija de cuatro años había sido abusada dentro del jardín de infantes Pablo Pizzurno.

Están involucrados en el hecho la directora, la maestra titular de la niña y un hombre que aún no fue identificado. A partir de allí comenzaron a salir a la luz nuevos casos y la indignación fue en ascenso. Se trata del único jardín de un pueblo que tiene alrededor de tres mil habitantes.

En su relato, la mamá indicó: “Este hombre le daba cachetadas cuando no quería acceder a algunos juegos que le proponían, o la sujetaban fuerte. Los hechos sucedían en una salita de juegos o en el baño. Ella me hablaba de que le sacaban fotos, le pedían que se saque la remera a ella y una amiguita. Mi hija no quería y la directora le dijo ‘así te tenés que sacar la remera’ y se sacaron la remera la directora y el hombre”. También señaló que su hija fue amenazada para no hablar.

La mamá llevó a la niña a una psicóloga, quien le manifestó que había indicadores de abuso sexual. Es así que decidió hacer la presentación penal, que se formuló el día 6 de octubre en el Polo de la Mujer (ciudad Capital). Allí denunció a la directora del jardín por abuso sexual contra su hija y al hombre -que sería pareja de la directora o de la maestra. La denuncia luego fue derivada a la Fiscalía del Turno 2 de Alta Gracia, a cargo de Alejandro Peralta Otonello.

Tensión por la inacción estatal

Una vez que se hizo pública la denuncia comenzaron a salir más casos. Sucede que recién allí familiares de otros niños empezaron a vincular el cambio de comportamiento de sus hijos con esta situación. La principal inquietud es que el hombre señalado como abusador aún no fue identificado por la Justicia. Asimismo, en la causa no hay ningún imputado hasta el momento.

En este contexto, y luego de tener una reunión con inspección escolar en la que no se les brindó mayores respuestas sobre el curso que tomará el Estado dentro de la institución, el miércoles 27 familiares y vecinos decidieron en horas de la tarde cortar de forma completa la ruta 5, donde se desenvolvió un importante despliegue policial –incluso de gendarmería. Luego de varias horas de corte y quemar gomas, se dirigieron al domicilio del Intendente José Luis Becker. Allí hubo huevazos y pedradas. El reclamo continuó el jueves, con una delegación de madres que viajó hasta la ciudad capital de Córdoba para solicitar ser recibidas por la ministra de la Mujer, Claudia Martínez. No obstante, eso no sucedió.

Esta situación no sorprende. La inacción judicial y política, a los fines de perpetuar este flagelo, es un comportamiento sistemático, lo demuestra el nefasto accionar de la fiscal Alicia Chirino, con los casos Collegium, la Casita del Hornero y Jardín Gaviota, inundados de encubrimiento e impunidad; además de misoginia cada vez que priorizó destinar recursos a investigar a las madres que denunciaron.

Urge desarrollar un plan de lucha dirigido contra el poder político y judicial. En un frente único, que genere un movimiento con todos los casos, capaz de arrancar justicia.

