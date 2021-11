Dolores: «el gobierno realizó una rezonificación totalmente ilegal»

P.O: Nos enteramos a través de una publicación que hiciste en Facebook sobre un problema acerca de unos de unos terrenos.

Marta: yo todos los años pago los impuestos anuales de unos terrenos que tengo con mi hermana frente al Parque Termal. Me encuentro con que una fracción la pago perfectamente bien o tengo un poquito de aumento con respecto al año anterior, había sufrido un pequeño aumento, pero era lo normal. Cuando voy a pagar lo de la otra fracción eran 134 mil pesos y te estoy hablando de pagar 4.000 pesos a pagar 134 mil pesos, entonces yo pensé que estaba equivocada. Esa fracción fue inundada exprofeso por el municipio. Es una fracción que siempre fue una fracción baja, porque nosotros cuando la compramos en el año 85 era ese un horno de ladrillos, pero no se inundaba. No se inundaba porque en la inundación del 85, justamente el agua se fue por su cauce natural porque estaban abiertas las alcantarillas con todo el trazado fluvial de Dolores.

¿Qué pasó? El agua empezó a bajar buscando la salida natural que tiene que pasar por las termas. Y no encontró la salida porque está cerrada a las alcantarillas cerradas exprofeso para que las termas estén lindas y no caiga todo el agua. Entonces todo el agua del pueblo y toda la materia fecal de los pozos, las aguas servidas de toda la ciudad de Dolores, se quedan en la laguna que yo le llamo la laguna de mierda porque es lo que tiene. Ellos se preguntarán ¿para qué quieren estas dos estúpidas, esas 2 hectáreas, si nosotros las podemos fraccionar y venderlas a precio dólar y les pagamos a ellas tres moneditas?

PO: Antes de esta situación del aumento desmedido de ARBA, ¿se acercaron a querer comprarles esos terrenos?

M: Sí, sí, por supuesto. Vino una persona del Howard Johnson a ofrecerme dinero. Ahí empezó la persecución cada vez más fuerte, más agresiva y terminando con inundarnos en 6 de enero como expliqué. Hice la denuncia en Hidráulica de la provincia de Buenos Aires y en Autoridad del agua. ADA ,es un terreno bajo, pero no era inundable.

Hace 25 años nos dedicamos con la ONG a rescatar caballos y tenemos perros. Fuimos declaradas de interés provincial porque el gobernador Scioli fue declarada de interés legislativo y tenemos una declaración de interés municipal por el que era entonces intendente (Lovari), o sea, pero no pedimos ni subsidio, hace años que nosotros no recibimos subsidios, no tenemos socios, no hacemos socios, no le pedimos plata a nadie. Como ONG podíamos pedir eximición de pero a mí no me interesaba por eso siempre pagué.

P.O: ¿Qué pasos comenzaste a seguir a partir de esto?

M: Empecé a preguntar e investigar. Vos te vas al Google Maps, te plantas y ahí está el refugio, el hospital veterinario que hicimos y es todo lo que aparece. No hay viviendas. Si pasa por la calle Alem va a saber que han puesto luminarias que nunca jamás en tres años se conectaron. No tenés luz, pagás alumbrado, limpieza, pero no existe. Y hemos estado pagando durante años como urbano baldío y no es urbano baldío, es rural complementaria. Si se quiere modificar la zonificación de una ciudad tiene que pasar por el Concejo Deliberante, se tiene que reunir el Concejo Deliberante y tiene que ser aprobada la rezonificación por unanimidad, por unanimidad.

La otra forma en que podés hacerlo por un decreto del intendente. ¿Qué es lo que se hizo? Rezonificó con un decreto que nadie conoce, nadie lo ha visto. No tenemos número de decreto, en ARBA no tienen el decreto. Y el decreto tiene que ser aprobado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo cual tarda años.

P.O: ¿Por qué sucede esto Marta?

Marta: es una rezonificación totalmente ilegal. En la última cédula que nos manda Arba nos llama mucho la atención que dice la cédula de fecha 28 de septiembre del 2021. Dice que en virtud de lo expuesto, este departamento ARBA informa que los valores adoptados por la Comisión del Partido de Dolores fueron consensuados con las autoridades del municipio, consensuado con las autoridades del municipio por un decreto.

Hablo, con el concejal Ramiro Blasi del FDT y me dice que ellos no pueden hacer nada porque son minoría. A ver, yo no soy funcionaria, yo soy más minoría que ellos. Sin embargo, yo llegué a la Gobernación con toda la documentación y fui atendida porque yo hablé con el área de Asuntos Municipales, con la Dirección de Asuntos Municipales de la Gobernación y em esperan el 11 de noviembre par revisar esta situación. Lo concreto es que acá hay algo muy raro, los concejales no se opusieron a la zonificación que hizo de las termas para atrás, donde está el Ecoparque, terreno totalmente inundable que se sigue rellenando con hojas y basura. A mí no me lo contaron, yo vivo enfrente, yo vi como se rellenaron las ternas, vi los camiones que entraban y salían. Ninguno se ha quejado de que hay un decreto totalmente oscuro y oculto. Tiene que haber alguien de ARBA de arriba, no de Dolores que son trabajadores maravillosos, que debe tener un negociado.

Yo te podría decir de un montón de gente a la que estoy asesorando en este momento porque se le están queriendo quedar con los terrenos gente que tiene manzanas de terrenos, no gente millonaria.

P.O: ¿Vos me está diciendo que hay una un aparato político en Dolores encabezado por el intendente?

M: Evidentemente, ¿por quién más? para favorecer a la especulación inmobiliaria y el negociado. Y ese ECO barrio no tiene una zonificación aprobada ni convalidada por la Gobernación ni por el Concejo Deliberante. Esto es gravísimo.

