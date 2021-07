Garro y el Frente de Todos quieren entregar terrenos fiscales al Arzobispado

El miércoles 14, lxs vecinxs del barrio El Rincón, ubicado en la localidad de Villa Elisa de la ciudad de La Plata, volvieron a movilizarse a las puertas de la Municipalidad, mientras sesionaba el Concejo Deliberante, para reclamar la construcción de un centro de salud y un jardín en el barrio, que durante la campaña de 2019, el actual intendente Julio Garro, se había comprometido a hacer mediante la firma de un acta.

En las últimas sesiones, el Concejo Deliberante ha pretendido votar la cesión al Arzobispado de los terrenos fiscales que estaban destinados para la realización de estas obras, para construir un centro de la Iglesia financiado por el gobierno nacional. Pero la organización de lxs vecinxs en asamblea logró impedirlo con piquetes, movilizaciones y actividades. Ahora, debido a esta misma lucha, el proyecto oficialista sería aplazado para agosto.

Sucede que el gobierno municipal necesita las dos terceras partes de los votos del Concejo Deliberante para ceder esos terrenos a la Iglesia. Si bien Juntos por el Cambio tiene la mayoría simple, necesita de los votos del Frente de Todos que ha salido a manifestar su fuerte “lazo y compromiso con la labor social de la Iglesia Católica en los barrios” y que hay que buscar una solución a los problemas del barrio “en conjunto con la Iglesia”, sin dejar de “ceder” esos terrenos al Arzobispado. Para concretar esta maniobra, el municipio y el gobierno provincial sacaron de la galera un proyecto para la construcción del centro de salud y el jardín que reclaman los vecinxs sobre la plaza del barrio, avanzando también sobre este derecho. Detrás de este intento de contemporización se encontraría la agente inmobiliaria y candidata del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz.

Frente al reclamo de lxs vecinxs, el bloque de concejales del Frente de Todos no ha dicho si votaran a favor o en contra del proyecto, pero ya adelantaron que su votación podría ser dividida. De confirmarse esto, estaríamos en presencia de una división del trabajo sucio por parte de la “oposición”,que le otorgaría los votos necesarios para llegar a los dos tercios, cerrando la grieta y poniendo de manifiesto los fuertes lazos que unen al poder político con el Arzobispado.

La situación de El Rincón, que no cuenta con servicios básicos, escuelas, centros de salud y a donde no llega el transporte, es una radiografía del conjunto de los barrios de la periferia de la región. En el Gran La Plata, que abarca a Berisso y Ensenada, se han registrado 260 barrios precarios, es decir villas y asentamientos que representan a unas 20.000 personas que no cuentan con el derecho básico de acceso a la tierra y la vivienda digna. Esto como resultado de la expulsión de las familias trabajadoras del casco urbano, empujados por la especulación inmobiliaria para la que Garro -y antes el inundador Bruera y todos los gobiernos- trabajan.

La respuesta a la crisis habitacional de La Plata y toda la provincia por parte Kicillof y Berni, junto a los intendentes, ha sido el desalojo y la represión. En La Plata las familias de la toma del ex Club de Planeadores siguen esperando un proyecto de urbanización que no avanza, mientras el intendente Garro presiona para el desalojo, poniendo como ejemplo la actuación del gobierno provincial en la represión a las familias de Guernica.

Pese a que el tratamiento de este proyecto, que convalidaría la usurpación de terrenos fiscales por parte del Arzobispado con la complicidad del gobierno nacional, provincial y municipal, se haya pasado para el mes de agosto, lxs vecinxs han resuelto seguir movilizados y preparan nuevas acciones hasta que caiga definitivamente el proyecto usurpador. Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda llamamos a apoyar con fuerza la lucha de lxs vecinxs de El Rincón y a unirla junto a la de todos los trabajadores de la región por el derecho a la vivienda, la salud, la educación y el trabajo.

Read more