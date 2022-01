Guernica: Kicillof y Cantero quieren usurpar las tierras de la histórica toma

El gobierno bonaerense anunció recientemente que la empresa Bellaco S.A. cedió una parte de los terrenos según establece la Ley 14.449, que obliga a los countries y grandes emprendimientos inmobiliarios a ceder el 10% del total de los terrenos para la construcción de vivienda social. Dicha ley prácticamente no se cumple. No está demás recordar que Bellaco S.A. no pudo demostrar fehacientemente ser la dueña de esos terrenos, aunque esto no fue obstáculo para que el poder judicial y el gobierno de Kicillof y Berni desaten una feroz represión en el desalojo del asentamiento en defensa del negociado inmobiliario que encabeza la empresa.

El “plan de urbanización” anunciado por el gobierno para dichos terrenos, menciona la posibilidad de construcción de 850 viviendas en esos terrenos destinados a los vecinos de Guernica, sin hacer ninguna referencia a las 2.500 familias censadas durante la lucha por la recuperación de tierras del año 2020. Esta “omisión” no es casual. Junto a la intendenta Cantero intentarán sacar una tajada si se concreta el loteo de estos terrenos, colocando de intermediarios a sus punteros o mediante algún otro método de adjudicaciones a discreción.

Las tierras fueron cedidas al Municipio de Presidente Perón que encabeza Blanca Cantero, una de las principales fomentadoras de la salida represiva y con profundos vínculos con las empresas del distrito que realizan negociados inmobiliarios. El gobierno de Kicillof, a su turno, incumplió las actas que ellos mismos firmaron, donde se establecía la entrega de lotes con servicios; incluso ni siquiera avanzó en el primer paso de realizar el estudio socioambiental a todas las familias censadas.

Por estos motivos la lucha por la adjudicación de estos terrenos a las familias que lucharon tantos meses por un pedazo de tierra para vivir recobra vitalidad. Hay que rechazar cualquier mediación por parte de los punteros que responden a la intendenta, quienes ya están interviniendo en la adjudicación de subsidios de $90 mil (en tres pagos) que recién se cobrarán en febrero. Un sector importante de los vecinos de la toma han sido discriminados de este limitado subsidio a pesar de haber sido censados por el propio gobierno con la supervisión de organismos de Derechos Humanos. Intentan de este modo desarticular la organización de lucha asamblearia que los vecinos pusieron en pie en 2020, y dar lugar a los negociados.

Las promesas del ministro Larroque y Kicillof a mediados del 2020 de entregar lotes con servicios en seis meses no se han cumplido en absoluto. Ni un lote han entregado. Por eso, la adjudicación de los terrenos tiene que estar en manos de las asambleas de vecinos de la recuperación de tierras de Guernica. Todas las organizaciones que hemos apoyado esta lucha por tierra nos hemos puesto en estado de alerta y movilización para reclamar junto a los vecinos de Guernica por sus derechos a la tierra y la vivienda.

El gobierno sigue demostrando, en tanto, que al problema habitacional lo sigue abordando con represión, como vimos este último 24 de diciembre en La Matanza.

Read more