Importante movilización de la Toma Fuerza de Mujeres de la Villa 31

«No hay solución para nadie en la 31, no hay urbanización. Despojar a la gente de sus casas no es urbanización, poner nombre a una calle no es urbanización. No hay infraestructura, la gente no tiene agua, las cloacas se rebalsan»

María del Carmen Díaz, vecina de Villa 31 pic.twitter.com/wHOPM1CKIa

— Prensa Obrera (@prensaobrera) October 4, 2021