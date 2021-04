Futsal femenino: “el torneo de AFA se juega como si no existiera pandemia”

Equipo en el que juega Natalí, en el Club Pacífico.

Natalí Carapezza, jugadora histórica de futsal, actualmente sub-capitana del Club Pacífico, contrajo Covid-19 en el primer partido del torneo de AFA. Desde Prensa Obrera, conversamos con ella y nos comentó cómo ve la actual situación del futsal femenino ante la llegada de la segunda ola de la pandemia.

Contexto general del futsal AFA

En un cuadro donde se registran cifras récord de contagios diarios y el sistema de salud está al borde del colapso, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) ha resuelto, el pasado 8 de abril, continuar con el torneo de futsal masculino y femenino.

Al respecto, Nati nos comenta que “el torneo de AFA se está jugando como si no existiera tal pandemia. La única medida visible tiene que ver con la responsabilidad de llenar una declaración jurada previo a los partidos en la que me consta que muchas jugadoras mienten por presiones de los clubes para poder jugar, o mismo, por irresponsabilidad individual. Como tampoco nadie controla ni investiga, es solo un papel. Existe un protocolo para los partidos que no siempre se cumple, y, a su vez, nadie controla su cumplimiento. Solo pudimos jugar una fecha y estoy desilusionada al respecto. Está claro que al ser un deporte indoor y amateur la posibilidad de contagio es elevada. No hay testeos, no hay protocolos claros que cumplir ante casos de Covid, y así es como, a mi criterio, está todo fuera de control”.

Por otro lado, la jugadora relata que en “la primera fecha de AFA, en primera A, ya existía un equipo, el Asturiano, que había informado casos de Covid en la federación y no se presentó, de forma responsable y cumpliendo con las normativas sanitarias vigentes. AFA resolvió quitarle los puntos del partido. Dicen que no existe posibilidad de reprogramación. Nosotras, Pacífico, jugamos contra River. Al día siguiente, una compañera más y yo empezamos a presentar síntomas de Covid, prácticamente todos los que se conocen, por lo que nos aislamos e informamos. A los días nos confirmaron nuestro positivo y el de una compañera más que se empezó a sentir mal unos días después. Según el protocolo, por más que te testees, tenés que estar aislado mínimo 7 días. Así que decidimos de forma responsable avisar y no presentarnos a la segunda fecha”.

Con respecto a la situación del club y lo que vaya a pasar en el torneo piensa que “todavía no hay resolución de la federación, pero seguro también perderemos los puntos. Según el delegado del club, desde AFA sugieren presentar una nota cediendo los puntos por casos de Covid para evitar la multa económica que implica no presentarse a un partido programado. Ante esta situación, parece ser lo que eligen hacer los clubes que por ahora se vieron ante esta situación, para evitar conflictos con la Federación”.

Por otro lado, la jugadora de Pacífico, pone de relieve la desidia de la entidad organizadora señalando que “en similar situación está SECLA, que no se presentó por el mismo motivo. También le avisamos a River, rival nuestro de la primera fecha y contacto estrecho de nuestros casos positivos. Sabemos que desde el club le informaron a su rival de la segunda fecha que se habían testeado las jugadoras, pero resulta ser que sabemos por jugadoras de River que eso no pasó. Si bien es irresponsable por parte de la institución, me parece que lo más grave es que la federación no controle absolutamente nada. Entiendo y creo que como entidad organizadora debe garantizar ciertas condiciones y que está totalmente ausente en este sentido”.

“Por otro lado, sabemos de clubes que han presionado a sus jugadoras para que se presenten a jugar igual, a pesar de tener positivos en sus planteles y ser contacto estrecho todo el plantel. Y, de hecho, lo hicieron. Es el caso de Ferro, por ejemplo, que se jactó en sus redes sociales de un triunfo con 7 jugadoras por casos de Covid, pero omitió decir que en realidad deberían haber estado todas aisladas por ser contactos estrechos, y ni siquiera se testearon para intentar, aunque sea, hacer menos grave la situación. Seguro habrá muchos otros casos que no llegaron a mis oídos, y, ante la ausencia total de control por parte de AFA, no veo posibilidad de que dejen de suceder este tipo de cosas si no hay cambios”, agrega.

Cómo se plantan las jugadoras frente al «siga, siga» de AFA y los gobiernos

“Como jugadoras de Pacífico decidimos emitir un comunicado el viernes previo a la segunda fecha para que se sepan las condiciones en las que se está desarrollando el torneo de AFA. Creemos que el hecho de manejar internamente estas cosas, como intenta AFA que suceda, favorece a que se tomen este tipo de medidas, por un lado, deportivamente injustas, pero que además, incentivan al incumplimiento de protocolos sanitarios en un momento crítico de la pandemia en el país y sobretodo en CABA y GBA. Además, nos sobreexponen al contagio como jugadoras” puntualiza Nati.

“Posterior a eso, comenzamos a hablar entre las capitanas y referentes de los clubes para emitir un comunicado respecto a estas condiciones y solicitar medidas por parte de AFA para que, si deciden efectivamente continuar con el torneo, lo hagan tomando medidas que nos cuiden como jugadoras y se adecuen al contexto actual. Nosotras queremos jugar, pero nuestra salud y la de los que nos rodean es más importante y aparece soslayada actualmente. Lo hemos hecho y estaremos dando voces a nuestras conclusiones y solicitudes en un nuevo instagram (colectivo.futsal.femenino.afa)”, de esta forma, describe cómo se vienen organizando las jugadoras frente a la falta de medidas por parte de los gobiernos nacional, de CABA y de provincia de Buenos Aires, y de la AFA.

Por último, la sub-capitana del club de Villa del Parque, plantea su posición respecto al torneo y sostiene que “la decisión de jugar un torneo en este contexto es totalmente de la federación. Considero que si se decide jugar deben garantizar las condiciones mínimas de cuidado de las jugadoras y comunicarse con los clubes en pos de ello. Testeos, sanciones a los clubes que incumplan protocolos sanitarios, cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios. Entiendo y me consta que la actividad le da trabajo a mucha gente y lo ideal sería que se pueda competir, pero no a costa de la salud de las jugadoras y de todos los que formamos parte de esto”.

