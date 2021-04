Mar del Plata: concentración contra el abuso sexual infantil (ASI)

Este sábado 10 de abril se llevó a cabo una concentración en el monumento a San Martín contra el abuso sexual infantil y la prescripción de las causas penales en la justicia. Fue convocada por María Tobbio, víctima y denunciante de abuso sexual en su infancia, que hoy lucha contra la archivación de su propia causa.

A principios del 2021, Marita de 35 años denunció a su padre, exmiembro de la policía bonaerense, por abuso sexual durante su infancia en la fiscalía N°5; sin embargo el fiscal del caso Alejandro Pellegrinelli consideró que era imposible avanzar en la denuncia debido a que los hechos denunciados habían prescripto, luego de haber pasado más de 12 años. Marita declaró haber bloqueado todos sus recuerdos entre sus 3 y 11 años, donde no solamente fue abusada sexualmente por su padre, si no que este mismo la entregó a su abuelo y su tío, quienes también abusaron de ella. El miembro de la policía bonaerense en ese entonces la amenazó con matarla si contaba lo que sucedía.

En los últimos días, luego de que la justicia le diera la espalda, Marita visibilizó su caso a través de las redes sociales, con el temor a sufrir represalias de su padre, que jamás volvió a ver.

Amigos, familiares, víctimas de abuso y organizaciones de mujeres nos concentramos reclamando justicia y la implementación de la ley 27.206, la cual suspende los plazos de prescripción de la denuncia mientras la víctima sea menor de edad hasta que cumpla la mayoría y realice la denuncia. El conflicto radica en que esta ley, aprobada en 2015, solo es aplicada a los abusos cometidos luego del año en que entró en vigencia.

Es claro como la justicia y el conjunto del Estado no dan salida a las víctimas que toman la difícil decisión de denunciar, y al mismo tiempo revictimizan a las denunciantes. No solo fallan en la prevención de los casos de abuso infantil, sino que tampoco son capaces de garantizar el juicio y castigo de los abusadores y pedófilos, por el contrario: la prescripción de las denuncias se presenta como un resguardo legal que le brinda protección a los victimarios y perjudica a las víctimas. La pertenencia del abusador a las fuerzas policiales no es un dato menor ni casual, ya que gran parte de las denuncias de abuso son radicadas en contra de estos agentes del Estado, lo cual implica el entorpecimiento, la dilación e incluso el archivo de los casos.

Desde el Plenario de Trabajadoras acompañamos a Marita en esta lucha y nos sumamos a todas las instancias necesarias para lograr justicia definitiva para esta y todas las denuncias de violencia y ASI.

Ante el fracaso del Estado y del sistema judicial más que nunca tiene un importante valor la elección popular de los jueces y fiscales y la condición de revocación ante el mal desempeño de sus funciones para acabar con la justicia machista y patriarcal, la eliminación del carácter prescriptivo de las denuncias por abuso, y la efectiva implementación de la ESI en todos los niveles educativos que permita la detección de los casos de abuso en las infancias.