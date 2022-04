Neuquén: declaraciones del concejal César Parra sobre la ampliación del ejido municipal

César Parra

El pasado miércoles 20, la Legislatura de la provincia de Neuquén aprobó la ampliación del ejido urbano de la ciudad de Neuquén, incorporando cerca de 8.000 hectáreas . Tanto en el Concejo Deliberante como en la Legislatura, el Frente de Izquierda Unidad votó en contra porque significaba un aval a la política especulación inmobiliaria que profundiza el gobierno del MPN.

Sobre la iniciativa votada, nuestro compañero César Parra del Partido Obrero y concejal del Frente de Izquierda señaló: “Los planes que tiene el intendente Gaido para la ampliación es la reproducción de los criterios que aplica sobre el actual éjido municipal: la especulación inmobiliaria y el uso privilegiado de los espacios para las empresas. El anuncio de 8.000 lotes con servicio del que habla no supera el 5% de la superficie de la ampliación del ejido municipal. En cambio lo destinado a un parque industrial para 1.000 empresas, a un promedio de 2 hectáreas cada una, se llevará no menos de un tercio de la ampliación que estará destinada a ofrecer una radicación a bajo costo de los capitales de las petroleras y sus empresas de servicios. Algunos centenares de hectáreas se destinarán a un parque solar para más de 100.000 personas, que será tercerizado como ocurre con la energía eléctrica en el éjido actual. Es decir, que de los tres proyectos prioritarios, dos que ocupan la mayor superficie serán entregados al negocio inmobiliario y el lucro del capital”.

Continuó diciendo el concejal del Frente de Izquierda que “el intendente Gaido sabe perfectamente que esos 8.000 lotes con servicios, que miles de familias necesitan, no solucionan el déficit habitacional, que no solo es de lotes, sino de viviendas familiares. El Poder Ejecutivo Municipal sigue la línea del gobierno provincial de no apuntar a construir un plan masivo de viviendas. Sin contar el uso punteril que hacen ambos gobiernos en el manejo de lotes y viviendas”.

Para concluir César Parra agregó que “la alegría del intendente Gaido puede relacionarse a que esta ampliación será base de su carrera político-electoral, pero le recordamos que en el actual ejido municipal aún existen miles y miles de familias en condiciones precarias, en viviendas precarias, sin servicios y para las cuales no apunta solución alguna. Y deberán pasar un nuevo invierno dependiendo de las caras y escasas garrafas para cocinar y calefaccionarse”.