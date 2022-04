Neuquén: empresa de transporte urbano no deposita las cuotas alimentaria a las familias de los choferes

Corresposal

La empresa Autobuses Neuquén, principal prestadora del servicio público de transporte de la ciudad de Neuquén, nuevamente no ha depositado la cuota alimentaria a las y los hijos de los choferes. Por esta situación, un grupo de mujeres organizó un bloqueo a la salida de los colectivos y no hubo servicio de transporte en las primeras horas de la mañana, siendo absoluta responsabilidad de la empresa.

Además del incumplimiento en la cuota alimentaria, que significa que la empresa hace la retención de los haberes pero no los deposita, se suma la situación de los aportes a la obra social. Es que las familias que hicieron el bloqueo señalaron la falta de cobertura para diferentes tratamientos y procedimientos médicos.

Este episodio no es nuevo. El año pasado se registraron varios incumplimientos y se llevaron adelante dos bloqueos como medida para exigirle a la empresa el pago correspondiente. La municipalidad, atento a la enorme bronca popular por no tener el servicio, informó que sancionará a la empresa pero no comunicó qué medidas fueron tomadas en oportunidades pasadas. En función de ello, es que nuestro compañero César Parra presentó un proyecto de Comunicación para saber con exactitud si existieron sanciones pecuniarias a la empresa Autobuses Neuquén, cuáles fueron los montos, si los mismos aumentaron en función de los incumplimientos y si efectivamente se pagaron. La iniciativa es clave, puesto que quedaría de manifiesto el carácter servil y gerente del municipio en defensa de los intereses de Autobuses Neuquén.

Dicho esto, luego de varias horas de bloqueo en las puertas de la empresa, se logró que la empresa realice el depósito.

Desde nuestro bloque vamos a insistir en la aprobación del proyecto para que por esta vía se conozca el accionar del municipio y quede de relieve los intereses que defiende el estado municipal.