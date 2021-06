Neuquén: familias de Casimiro Gómez luchan por la luz y los servicios

Desde el día de ayer, martes 15, familias del asentamiento Casimiro Gómez de Neuquén están luchando por la conexión de luz en virtud de una nueva sustracción de cables y corte de energía. Se trata del tercer robo de cables y desconexión, el cual es operado por la municipalidad de Neuquén y la justicia. Las familias del asentamiento llevan un año y medio residiendo en el lugar y exigen la instalación formal de los servicios de luz y de agua.

El objetivo del municipio es poder desalojar por la vía del desgaste a los trabajadores/as que habitan en el lugar, dejándolos sin servicios o no permitiéndoles la conexión de luz, sacándole los cables y no resolviendo las demandas urgentes. En el caso de los cables, la policía no los devuelve, lo cual implica una importante pérdida, porque se trata de un elemento caro y que fue adquirido con gran esfuerzo por las familias del asentamiento.

Ante esta situación, los compañeros/as han iniciado un plan de lucha que incluye cortes de la autovía norte, el cual es un corredor importante de ingreso y egreso de la ciudad y de circulación petrolera.

Las acciones del municipio buscan poder recuperar estas tierras para que sean entregadas a la especulación inmobiliaria y sea una fuente de negocios o de beneficios para empresas que buscan instalarse en ese sector.

El gobierno no resuelve la situación de fondo, y pretende que los vecinos y vecinas acepten la promesa de un futuro lote y el pago de un alquiler. Este aspecto no tiene cumplimiento efectivo. Son numerosos los ejemplos de trabajadores/as que han aceptado la propuesta oficial y al cabo de tres meses, el Estado deja de pagar el alquiler y las familias quedan sin lugar donde vivir o deben volver a la casa de algún familiar.

Los reclamos de los vecinos/as son justos y urgentes. La ocupación representa una salida concreta ante una realidad que se presenta insoportable para miles de trabajadores que deben destinar más del 50% de sus salarios en alquileres o están hacinados en casas de familiares. Por ello, acompañamos fuertemente este reclamo y exigimos la urgente instalación de un medidor comunitario. Tierra para vivir, no para los especuladores.

