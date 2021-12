Puan: instalan trasformador eléctrico aéreo con posible riesgo a la salud de los vecinos

La cooperativa eléctrica Bordenave (encargada de la distribución de la energía en el distrito de Puan, en el sudoeste bonaerense) está instalando un transformador para la red aérea urbana en una zona céntrica del pueblo, situada directamente sobre la vereda y frente a un domicilio particular. Por las dimensiones del transformador fue necesaria la colocación de dos postes de cemento, creando una estructura de grandes dimensiones, si se tiene en cuenta el lugar elegido para su ubicación, a 4 metros de la línea municipal y a escasos 50 centímetros de la salida del garaje de la vivienda.

En respuesta a los reclamos que la vecina damnificada realizó, inmediatamente después de verse sorprendida con el inicio de la obra sin aviso previo, el Consejo de Administración de la cooperativa eléctrica le responde con una nota donde manifiesta que “la instalación del transformador tiene el objetivo de brindar una solución a los problemas de tensión que afectan la calidad del servicio”.

Consideramos esencial que todos los vecinos reciban un servicio de calidad y que responda a sus necesidades, más aún si se pondera el alto valor de la tarifa que pagan. Pero dicha solución no puede llevarse delante de manera inconsulta y a espaldas de los usuarios.

Es imprescindible que la planificación de una obra de este tipo (que expone a los vecinos a un riesgo en la salud por posibles descargas eléctricas, derrames, explosiones, incendios, invasión de campos electromagnéticos, contaminación ambiental por sus productos refrigerantes, y además de ser un obstáculo físico y visual permanente) debe pasar previamente por una audiencia pública y una asamblea de vecinos y usuarios.

Por otro lado, la instalación del transformador fue rápidamente aprobada por el Concejo Deliberante en una muestra más de que sus ediles no han tomado el tema con la seriedad que amerita, y no se han preocupado por verificar e informarse acerca de lo que aprueban. No hay que descartar entonces que esta decisión esté condicionada por la deuda que el municipio mantiene con la cooperativa por los servicios que esta le presta.

Esta instalación inconsulta se realiza pocos días después de que la cooperativa eléctrica y el municipio se vieron obligados a dar explicaciones por la poda indiscriminada de caldenes (“árbol simbólico del Partido de Puan”, cuya tala o poda están prohibidas) para dar paso a la red de fibra óptica.

Reclamamos la inmediata detención de la obra de instalación del transformador, y que se abra un proceso de debate entre los vecinos y usuarios en una audiencia pública vinculante. Desde el Partido Obrero llevaremos adelante una campaña de firmas entre los vecinos/socios/usuarios, en apoyo a la damnificada y buscando conseguir el respaldo de la comunidad para la reubicación del trasformador.

Read more