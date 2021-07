San Juan: una nena de 9 años al borde la de hipotermia

Las Casuarinas, una localidad de 25 de Mayo al sur de la provincia de San Juan, vivió un hecho lamentable. Este miércoles 30 de junio llegó a la escuela Juana Ibarbourou una nena de 9 años al borde la hipotermia: “venía sin campera, con una remera manga corta debajo del guardapolvo, con una calza de algodón y zapatillitas”, relató la directora del establecimiento (Diario de Cuyo, 1/7).

La misma remarcó que la niña no podía hablar, y que entre los trabajadores presentes tuvieron que asistirla en una pequeña cocina, logrando que alrededor del mediodía el termómetro que le habían puesto marcara 36.4°. También explicó que son muchos les niñes que se presentan en esas condiciones a la escuela, que llegan caminando o en bicicleta por debajo del nivel de temperatura corporal normal y que por ello hasta incluso el termómetro no llega a registrar los datos. Con respecto a la situación puntual de la niña en cuestión, la directora comentó que la familia vive en condiciones de extrema pobreza y que la situación no es nueva. Son cuatro hermanitos de 13, 11, 9 y 5 años y los padres no tienen trabajo. Para llegar a la escuela deben recorrer a diario 3 kilómetros. “Necesitan ayuda, un seguimiento, que les arreglen el lugar donde viven, que les provean agua, son carentes de muchas cosas materiales», precisó.

A este hecho desesperante se suma que, según el gobierno de la provincia, hay 477 escuelas con fallas en las redes de gas. Este número se alcanzó luego de cientos de quejas recibidas por el mal funcionamiento de las escuelas, y las reparaciones van desde pequeñas enmiendas porque un calefactor no funciona bien hasta soluciones integrales que implican cambiar gran parte del sistema de calefacción. Según declaraciones de Rubén Manni, director de la Red de Gas de la Provincia, en muchas de estas escuelas han tenido que cortar el gas de todo el edificio debido al mal estado de las instalaciones, y declara que “desde hace tiempo vienen recibiendo pedidos de reparaciones”, pero aseguró que “en los últimos 10 días se ha registrado una cantidad récord de reclamos con un pico que alcanzó las 172 presentaciones”. (Diario Huarpe, 27/6).

Cabe recordar que desde hace una semana los medios locales emitieron una alerta violeta por la llegada del frío a la provincia: las temperaturas llegan incluso hasta los -2° centígrados.

Esta situación desnuda el régimen asesino del gobierno uñaquista. No solo permitió la vuelta a clases en pleno colapso sanitario y durante el invierno sanjuanino, sometiendo a estudiantes, docentes y personal de la educación al riesgo de contagiarse Covid, sino también al frío de las aulas que deben tener ventilación cruzada con estas temperaturas. Peor aún, tampoco destina partida presupuestaria a mantener los establecimientos educativos en condiciones, siendo la falta de calefacción el retrato de ello.

Un dato que no es menor es que en San Juan las clases presenciales volvieron de manera optativa. Lo que refleja este suceso es a su vez que la precariedad en la que millones de personas viven en el país también implica la realidad de niñes que necesitan acudir a la escuela para poder comer, o que no pueden estudiar desde la casa -si es que viven en una- por no poseer dispositivos o conectividad.

El caso de esta niña refleja la necesidad imperiosa de que sean los trabajadores los que erijan todo un programa en las antípodas de este régimen de hambre y miseria de los que nos han gobernado en las últimas décadas. Que garantice el acceso a la tierra y la vivienda, que desarrolle un verdadero plan de obras y viviendas populares, un seguro al desocupado por encima de la canasta básica, el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, que debe situarse también por encima de la canasta básica familiar, la suspensión de la presencialidad sin condiciones como también un aumento urgente del presupuesto destinado a educación para garantizar las obras necesarias en las escuelas y los dispositivos y conectividad para sostener la virtualidad mientras se haga necesario. Esto solo puede darse sobre la base de la ruptura con el FMI y los acreedores internacionales, que reclaman avanzar todavía más con un ajuste que se traduce en postales de horror como el caso de esta niña al borde de la hipotermia.

