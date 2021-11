Urgente: la policía desaloja a Agustina Tolosa de su vivienda en Salsipuedes

En momentos en que escribimos estas líneas, Agustina Tolosa de 72 años está siendo desalojada de su casa en La Talita, Salsipuedes. La policía del gobernador Juan Schiaretti por orden del juez Eduardo Bruera ha cerrado el acceso a su terreno y, sin que mediara aviso, avanzó bajo la lluvia. Denunciamos por este medio que Agustina fue golpeada, se descompuso durante el desalojo y no ha sido trasladada al Centro de Salud de Salsipuedes, a pesar de que hay varios móviles policiales alrededor de su vivienda.

Agustina es campesina, vive allí junto a su hija. Cuida y trabaja ese terreno desde hace casi 20 años. No tiene a donde llevar sus pertenencias y sus animales. Hace meses que denuncia el hostigamiento que vive porque solo posee un título precario de tierra otorgado por el propio Estado, que ahora se lo quiere arrebatar. Los terrenos donde se ubica su precaria vivienda fueron entregados a Agustina por el exintendente de Salsipuedes, Facundo “Cundy” Torres, del riñón del schiarettismo. Agustina vendió su propia casa para mudarse al nuevo sitio, construyó con su esfuerzo la vivienda, pagó impuestos y servicios. Sin embargo, un hombre de apellido Cardozo afirma haber heredado el título de propiedad del inmueble, iniciando un litigio que llegó hasta la instancia judicial de desalojo.

Ella, como las miles de familias cordobesas que no poseen techo propio, exige el derecho a la tierra y a la vivienda frente a un Estado y sus gobiernos que niegan ese derecho a la población trabajadora para favorecer a un grupo de especuladores inmobiliarios. Así lo denunció frente al Polo de la Mujer en la audiencia pública que realizó el Plenario de Trabajadoras, semanas atrás, cuando declaró que iba “a luchar por todas Sierras Chicas, porque hay mucha gente que está en el mismo caso que yo. Hay muchos jóvenes que tienen hijitos, han hecho su casita con barro, con piedras, con botellas, con arena… Y eso el gobierno de Córdoba no lo ve, el gobierno de Sierras Chicas no lo ve”.

Repudiamos el desalojo, exigimos la inmediata restitución de Agustina a su vivienda y el cese del hostigamiento judicial y estatal contra una mujer de 72 años sostén de familia. Hacemos responsable al intendente de Salsipuedes por la salud y el devenir de Agustina.

