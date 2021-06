Video: el ministro de Salud, Diego Cardoso, “juega” con la vida de los cordobeses

El colapso sanitario en los hospitales de Córdoba tiene, entre sus consecuencias, la dramática situación de cordobeses que imploran por conseguir una cama para sus familiares afectados por coronavirus. La provincia es el segundo distrito más afectado por la pandemia, pero quienes gobiernan no responden los reclamos elementales de los trabajadores de la salud.

En este marco, son varias las denuncias de falta de atención producto del colapso. El personal de salud no alcanza a cubrir la demanda. Un caso testigo de la crítica situación es el que está padeciendo Gerardo Gabriel Arguello. Gisela, su hija, trabajadora de Senaf (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Córdoba) realizó un video en el que interpela al ministro de Salud, Diego Cardozo, de quien afirmó que “juega” con la vida de los cordobeses. En el mencionado video destaca la labor del personal de salud.

Consultada por Prensa Obrera, la trabajadora amplió sobre el estado de salud de su padre manifestando que “la situación de mi papá, que está internado en una sala de anestesia en el Hospital Misericordia porque no puede tener acceso a una cama de terapia intensiva, es crítica. Su saturación no es buena debido a una neumonía bilateral producto del Covid”.

Sobre las respuestas que recibió por parte de las autoridades contó: “no han aparecido, ni directores ni autoridades del Ministerio de Salud, pese a que en mi video los he etiquetado a todos. No hay respuesta, la respuesta para un traslado, se basan ellos en que es derivación de pacientes la que tiene que gestionarlo. Se lo ha puesto en una lista, pero la gestión no se ha realizado”.

“Incluso cuando nosotros le pedimos a los médicos que realicen el traslado a una institución privada y nosotros hacernos cargos de los costos que sean necesarios para salvar la vida de mi padre. Nos responden que ellos no realizan ese tipo de gestiones y quien lo debe realizar es derivación de pacientes”, declaró la hija de Gerardo Arguello.

Y agregó: “nadie se ha comunicado. No sabemos nada de mi papá, desde las 3 de la mañana que fue entubado, de manera generosa por los pocos profesionales que circulaban por el lugar que de hecho circulaban por todas las áreas, pediatrías, obstetricia, sala Covid, sala de emergencia”.

“La responsabilidad la tiene el Ministerio de Salud, por el desmantelamiento que ha hecho en el Hospital Misericordia, donde anteriormente funcionaba una carpa, que de hecho desapareció. No hay personal, la gente llega arrastrada, espera 10, 12, 15 horas”, describió sobre la grave situación que se vive en el mencionado centro de salud.

“Mi papá desde el día lunes que espera una cama, recién ayer nos informan que era necesaria una cama de terapia. La situación es gravísima, porque no solamente nos pasa a nosotros, le pasa a un montón de gente. Lo que está pasando es tristísimo. Todos los medios informan que la ocupación del 85 % de las camas críticas, y del 15 % restantes ¿No hay una cama para mi papá?”, concluyó.

En este marco, el ministro de Salud declaró a La Voz que “tal como estaba previsto, esta segunda ola de coronavirus está siendo peor que la primera”. Pero con esa caracterización no se reforzó el sistema de salud, para dar respuestas efectivas. Además, vaticinó una situación todavía peor, y, sin embargo, en los hechos no se hace responsable porque pone el acento en la responsabilidad social, para mejor lavarse las manos de la responsabilidad política que le cabe en tanto gestión de la provincia.

Así las cosas, la intervención independiente por el conjunto de reclamos de lxs trabajadores de la salud es la perspectiva para conquistar todos los reclamos pendientes en defensa de la vida de la población. Hay que cuidar a quienes nos cuidan. Solo lxs trabajadores podemos darle una salida a esta crisis.