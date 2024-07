Tierra del Fuego: despidos masivos e impuesto al salario, un ataque a la clase trabajadora

La provincia austral es una de las más afectadas en términos porcentuales en materia de pérdida de empleo registrado en los primeros meses de la gestión de Javier Milei, que a nivel nacional condujeron a la pérdida de 170.695 puestos de trabajo, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El empleo en la isla cayó más del 6% en solo los primeros tres meses de la gestión presidencial, con una pérdida de miles de puestos de trabajo. La recesión es alimentada por la drástica caída del consumo masivo que al parecer no tiene techo, cayendo en un 12,5% interanual en junio y se profundizó la baja respecto a mayo. En los primeros seis meses ya acumula una caída del 8,5% en relación al mismo período de 2023. La destrucción del poder adquisitivo de los salarios, y de las jubilaciones, es el cóctel de este escenario por de más explosivo que no hace más que replicarse con resultados totalmente negativos en las diversas ramas del polo industrial isleño: el sector textil en lo que va de este año 2024 ya efectuó 206 despidos y no descarta que se agrave aun más el escenario a la brevedad. La Camara de Comercio registró también cientos de despidos.



A la pérdida de puestos laborales y las políticas de ajuste sobre salarios, jubilaciones y asistencia social, se añade, para una franja de la clase trabajadora, el problema de la reinstauración del impuesto al salario, con motivo de la aprobación de la Ley Bases y el nuevo paquete fiscal. Por estas horas, los equipos técnicos de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ya trabajan para la inmediata reglamentación en la incorporación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, que se les cobrará a las y los trabajadores a partir de los sueldos que superen 1,9 millones de pesos brutos (en el caso de los solteros).



El gobierno provincial de Gustavo Melella (Partido de la Concertación Forja, integrante de Unión por la Patria), formalmente opositor a Milei, sostuvo en declaraciones mediáticas estar en contra que se cobre el Impuesto a las Ganancias en Tierra del Fuego y dijo que podría llevar el tema a la justicia, cuando sabe perfectamente que esa es una vía muerta.



En este cuadro de ataques a la clase trabajadora, las burocracias sindicales de la CGT y las CTA se mantienen en “tregua” e inmóviles, dejando pasar el ajuste.



Desde el Polo Obrero y el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad de Tierra del Fuego planteamos que la CGT y las CTA deben convocar a un paro nacional de 36 horas con movilización, en el camino de una huelga general para derrotar el plan motosierra del gobierno de Milei.