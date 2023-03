Tigre: sobre el intento de construir una alcaidía en Dique Luján

En la inauguración de sesiones del Concejo Deliberante de Tigre 2023, el intendente Julio Zamora volvió a la carga con el proyecto de construir una alcaidía en la localidad de Dique Luján.

Este proyecto, impulsado por el gobierno de Axel Kicillof, fue votado en la Legislatura provincial por todos los bloques políticos patronales y plantea también la construcción de otras alcaidías en Moreno, Mercedes, Melchor Romero, Ezeiza, Quilmes, Lanús, Tres de Febrero, La Matanza y Florencio Varela, entre otros distritos.

La construcción de esta alcaidía, que es defendida por el intendente peronista Julio Zamora, se haría en una zona que se declaró en 2019, por el propio Consejo Deliberante, como zona preservada ya que se trata de los humedales históricos del distrito.

Está situación no es nueva en el distrito. Todos los intendentes han privilegiado la construcción de grandes emprendimientos inmobiliarios sobre los humedales, como Nordelta y otros barrios privados de lujo, generando un efecto tapón y que lleva a la inundación de los barrios populares.

La trampa de construir más cárceles para garantizar “derechos”

La implementación de está alcaidía es justificada por el intendente Zamora, con una impostura progresista de “sacar a los presos que hoy están hacinados en Benavídez, en Don Torcuato, en las celdas de cada uno de los barrios donde todos los vecinos están”, para en realidad, avalar la construcción de más cárceles.

Tomando uno de los reclamos de los organismos de DDHH. y familiares de presos se busca tergiversarlos para avanzar en una política más represiva. El centro del debate tiene que ser otro, que es el abuso del recurso de la prisión preventiva por parte de la justicia y los altos porcentajes de personas que pasan años encerradas estando procesadas, es decir siendo inocentes. Está comprobado que gastar millones de pesos en ampliar el Servicio Penitenciario, dinero que por otra parte proviene de organismos internacionales de crédito aumentando el endeudamiento, está lejos de garantizar derechos.

Cuando Zamora dice “No tenemos ningún temor a que eso funcione mal. Hoy está funcionando mal. Hoy tenemos el 40% de las fuerzas policiales de la provincia cuidando que no se escapen los presos.”, usa un razonamiento que es liberar efectivos para patrullar las calles. Un engaño. Abarrotar las calles de policías no sirve para mejorar la seguridad.

Así lo saben lxs vecinos en el distrito que, con el reforzamiento de seguridad con el Centro de Operaciones Tigre (COT) a la cabeza, fuerza de seguridad local, tenemos numerosas denuncias por apremios ilegales contra vecinos, como también en su carácter represivo contra la juventud de los barrios. Durante la pandemia asesinaron al joven de Don Torcuato, Franco Cardozo, además de amedrentar luchas populares como los municipales y trabajadoras de salud.

Son todos represores

La política represiva y reaccionaría en el distrito no es nueva. Las visitas del ministro de Seguridad Provincial, Sergio Berni, en el municipio, siempre estuvieron acompañadas de un reforzamiento del operativo policial y el COT.

Mientras el intendente Zamora refuerza una agenda represiva, la oposición derechista de Juntos toma carta del asunto y plantea la implementación de las Taser, que ya fue votada en el Concejo Deliberante en el 2020, luego de la presentación de Segundo Cernardas, de Juntos por el Cambio, y apoyada por el Frente de Todos. No hay grieta cuando se trata de empoderar a las fuerzas represivas contra la juventud y los sectores populares.

Es importante remarcar que, para la ONU, las pistolas Taser son elementos de tortura y que su uso, con el argumento de que ayudaría a disminuir las posibilidades de que un policía asesine a alguien en un operativo, ha demostrado que ocurre lo contrario. Las policías de Estados Unidos e Inglaterra han asesinado y torturado personas utilizando estas armas.

Cuando Cernadas habla del rechazo de la alcaidía dice: “Queremos a los delincuentes en la cárcel y está claro que necesitamos más cárceles, pero no vamos a permitir que avance la pésima idea de poner una alcaldía en Dique Luján”, lo hace buscando posicionarse con un sector de vecinos de Nordelta y los barrios privados de lujo, por la proximidad de Dique Luján.

No a la política represiva de todos los políticos capitalistas

No es menor que se plantee la construcción de más cárceles en la Provincia de Buenos Aires, de hecho Berni declaró que la política de seguridad y penitenciaria del presidente salvadoreño Nayib Bukele “es el camino en materia penal y punitiva” y que “es música para mis oídos”. El Salvador está en el centro del debate por las políticas penitenciarias y de seguridad de su presidente, que son objeto de denuncias de organismos de derechos humanos y ONGs debido a la militarización de las calles y la detención de personas sin las mínimas garantías.

Desde el Partido Obrero rechazamos la construcción de más cárceles y alcaidías, no porque avalamos el hacinamiento de presos en cárceles y comisarías, sino porque no consideramos que la ampliación de la red carcelaria sea la salida. La construcción de centros de detención y tortura, donde se viola a propia Ley de Ejecución Penal no pueden ser la salida.

Somos los trabajadores en nuestros barrios quienes más sufrimos las consecuencias de la descomposición social producto de la miseria social, y solo nosotros podremos plantear una salida de fondo, empezando por el desmantelamiento de la cúpula de la policía Bonaerense, las fuerzas represivas distritales y las camarillas judiciales, que están totalmente implicadas en el crimen organizado.

Por eso, este 24 de marzo nos movilizamos masivamente junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, contra la impunidad de ayer y de hoy, contra la política represiva y la criminalización de la protesta.