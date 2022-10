Tucumán: justicia por Noelia Sosa

El día domingo 16, en Trancas, Noelia Sosa, de 30 años, madre de dos hijos, apareció en su domicilio sin vida por motivos que aún se desconocen. Noelia sufría violencia física y psicológica por parte de su pareja. Se dirigió a la comisaría de dicho departamento a realizar una denuncia por violencia de género, la cual no se la tomaron, excusándose porque “nadie sabía hacerlo”. Increíblemente, a su pareja, Sebastián Balegno, a quien Noelia pretendía denunciar, se presentó también en la comisaría y le tomaron una denuncia por agresión de parte de la víctima.

La versión oficial, que continúa en investigación, sería que al percibir una respuesta no favorable ella regresó a su casa y se habría quitado la vida.

Los vecinos se movilizaron hartos de la desidia policial y política que despilfarró presupuesto en el Festival del Caballo pero no sé interesa en proteger a las tranqueñas víctimas de violencia. Apostados frente de la Comisaría, lograron que se separen a 5 policías, sin embargo es muy claro que el problema no son esos oficiales aisladamente, sino la agenda misógina del gobierno tucumano que se cobra una nueva víctima. La policía de Tucumán una vez más da muestras de que son un aparato podrido que encubre y protege a los violentos y no tiene ningún interés en proteger a las víctimas.

Este, al igual que el de Paola Tacacho, es otro caso que quedará impune. Hoy es Noelia, mañana será otra víctima más de este gobierno que se llena la boca diciendo que tenemos leyes y ministerio y que no estamos solas, pero cuando nos dirigimos a la comisaría más cercana, somos ignoradas, maltratadas, juzgadas y objeto de burlas por las mismas personas que estarían ahí para ayudar. Desde el Plenario de Trabajadoras denunciamos al Municipio y policía de Trancas, así como al gobierno provincial, por llevar adelante una política misógina que nos quita una compañera cada 29 horas. Justicia por Noelia ¡Ni una menos!