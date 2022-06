Un homenaje a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki

Hoy quiero hablar de dos compañeros que el 26 de junio de 2002 fueron asesinados. Veinte años después, los seguimos recordando y una fecha que no se puede pasar por alto. Kosteki y Santillán tenían 25 y 21 años, respectivamente

Obviamente, pido disculpas si en alguna parte me equivoco ya que por esos años yo no pertenecía al Polo y ahora me puse a leer, investigar y buscar información.

En 2001 surge una crisis muy grande, donde renuncia el presidente Fernando de la Rúa.

Haciéndose cargo el titular de la cámara de Senadores Ramón Puerta, quien a su vez convoca una asamblea legislativa para elegir un nuevo presidente y comienza la seguidilla Rodríguez Saá, Eduardo Camaño y finalmente queda Eduardo Duhalde.

Se devalúa el peso y se agrava la situación con protestas, cacerolazos y corte de rutas.

La policía comienza con la represión con la aprobación del gobierno.

Hasta hoy estremece la masacre donde hubo 33 heridos de balas de plomo y dos muertos, Kosteki y Santillán, ambos militantes de la agrupación Teresa Rodríguez y del MTD Aníbal Verón.

Cortando el Puente Pueyrredón fueron asesinados en manos del comisario Fanchiotti y el oficial Acosta en el hall de la estación Avellaneda: Darío, ya en el piso, y Maximiliano trataba de socorrerlo, y allí le disparan por la espalda a Maximiliano.

Los policías recibieron cadena perpetua. Y ahora hacen un tiempo pedido de prisión domiciliaria, que fue denegada.

Kosteki y Santillán. La juventud genuina de la lucha.

Por una sociedad más justa, en cada marcha seguramente nos miran desde algún lugar. Hoy son ejemplos a seguir, nada fue en vano.