28A: todes a La Plata, por el boleto educativo y el conjunto de los reclamos estudiantiles

Movilización de la juventud piquetera al Ministerio de Educación.

El próximo jueves 28 de abril, la Federación Universitaria de la plata (FULP) convoca a movilizar desde el rectorado plántense a la gobernación bonaerense (ubicada en la ciudad de las diagonales) a las 12 del mediodía. Las consignas de la convocatoria son el boleto estudiantil y las becas de les estudiantes de la UNLP. Como era de esperarse, la conducción kirchnerista de la FULP no esta haciendo nada para lograr una convocatoria multitudinaria, no llamo a reuniones ni asambleas por facultad, ni mucho menos a una instancia unificada de todes les estudiantes para preparar la movilización. Desde luego, tampoco se propusieron lograr una movilización provincial por estas reivindicaciones que atraviesan la provincia de Buenos Aires de punta a punta.

¿Qué pasa con el boleto estudiantil?

La pelea por el boleto estudiantil es de importancia mayor para todes les estudiantes bonaerenses. Desde que Kicillof asumió la gobernación de la provincia todavía no implementó económicamente el boleto. De 2020 a 2021 el argumento para esto fue que no había clases presenciales en universidades y terciarios, argumento que a fines de 2021 comenzó a diluirse por la vuelta progresiva a la presencialidad en el nivel superior de educación. Este año con presencialidad plena, ya se paso marzo y abril sin el boleto para les universitarios que hasta el 2019 lo habían cobrado. De manera demagógica Kicillof anuncio la incorporación de nuevas universidades al convenio por el boleto como la UNGS, la UNMP, entre otras; pero ni estas ultimas ni las anteriores aun han tenido noticias del boleto. Al mismo tiempo hay 6 universidades que no han sido siquiera contactadas por la gobernación para sumarlas a la ley: la Universidad del Centro de la Provincia (Unicen), la Universidad del Sur (UNS), la del Noroeste (Unnoba), la de San Antonio de Areco (Unsada), la de Almirante Brown (Unab) y la de Scalabrini Ortiz (Unso).

Si vemos el panorama entre les terciarios la situación es infinitamente peor. Esta enorme masa de estudiantes jamás fue incluida en el boleto educativo. No hay un solo estudiante terciario que tenga el boleto pese a que la ley, naturalmente, los contempla. Desde su aprobación en el año 2015 hasta hoy, tanto Scioli, Vidal y Kicillof les han robado este derecho.

La juventud que estudia y trabaja empobrecida

El ajuste, la política inflacionaria, los ingresos cada vez mas acotados de les trabajadores y sus familias, los tarifazos que pasaron y que se vienen, el desempleo y la precarización laboral, dan como resultado un aumento exponencial de la pobreza en todo el país y, particularmente, en nuestra provincia. No es magia que cada vez haya más jóvenes protagonizando los acampes piqueteros que conmueven al país poniendo el problema del hambre en la agenda política nacional. Muchos de esos jóvenes son estudiantes o ex estudiantes que deben decidir entre alimentarse o estudiar producto de la situación agobiante que genera el cogobierno con el FMI.

Un programa para unir a les estudiantes…

En este contexto conquistar el boleto estudiantil para todes les estudiantes bonaerenses implica un paso adelante en la pelea contra el ajuste y por el acceso y permanencia dentro del sistema educativo. Naturalmente no alcanza solo con el boleto, hay que diseñar y luchar por un programa de conjunto para el movimiento estudiantil que tenga entre sus reivindicaciones inmediatas la universalización de la beca progresar y un aumento en su monto que no baje de los $16.000 mensuales; la puesta en pie de comedores estudiantiles con menús al costo y becas en alimentos para aquelles que no puedan pagarlo. Becas de apuntes y precios baratos de los mismos, tutorías y clases de apoyo a cargo de las casas de estudio para acompañar el trayecto académico y pedagógico de les estudiantes. Ampliación de la oferta horaria y de cursada para que ningún estudiante se quede sin cursar por falta de cupo o de horarios, para ello es elemental nuevos nombramientos docentes, apertura de nuevas cursadas y obras de infraestructura para crear nuevas aulas; garantizar el acceso a la virtualidad de estudiantes y docentes mediante la entrega de computadoras y wi fi para quienes no tengan; aumento del salario docente, hoy muy por debajo del costo de vida; respeto del estatuto docente contra la precarización laboral. Triplicación del presupuesto educativo para poner en valor de una vez por todas el sistema educativo, dirigido por estudiantes, docentes y profesionales del área educativa.

… Y enfrentar el ajuste del gobierno, la derecha y el FMI

Con este programa, desde la UJS le proponemos a les estudiantes de toda la provincia de Buenos Aires organizarnos en cada lugar de estudio y movilizarnos masivamente a La Plata el próximo jueves. Llevar la deliberación a cada reunión de delegados y de centro de estudiantes, impulsar asambleas de centro o autoconvocadas donde los centros adaptados al gobierno y a las autoridades no den respuesta. La pelea en defensa de la educación pública reclama la intervención de conjunto del movimiento estudiantil mediante la unidad de quienes luchamos y la máxima independencia política respecto al gobierno ajustador de Kicillof y Alberto Fernández. Luchemos por convertir la movilización auto-aislada que convoca la Fulp, en el primer peldaño de un plan de lucha a escala provincial que enfrente el ajuste y conquiste todas nuestras reivindicaciones,en unidad con la docencia y coloque al movimiento educativo en sintonía con los trabajadores desocupados que vienen peleando valientemente contra las políticas de hambre que el FMI ejecuta de la mano del gobierno y la derecha.