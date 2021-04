CBC: se cae el campus en el inicio de cursada

No es el zoom, es el presupuesto.

Hoy deberían haber iniciado las clases en el CBC de la UBA; deberían porque hasta el momento no arrancaron: nuevamente, el campus virtual que utilizan lxs estudiantes colapsó. Miles de estudiantes salieron a protestar en las redes sociales haciendo que la UBA sea TT en Twitter pero, lamentablemente, no por algo positivo sino por el desastre organizativo.

No es la primera vez que sucede, ya en los meses de febrero y marzo la página por la que funciona el sistema de UBA XXI colapsó mientras lxs estudiantes rendían sus finales. De la misma manera ocurrió con los finales del CBC, donde quienes tenían que rendir les tuvieron que pedir a quienes se inscriban que por favor lo hagan en otra fecha para que no se cayese la pagina. Las autoridades de la UBA y la conducción de la FUBA (Nuevo Espacio-Franja Morada-UES) no han dicho todavía una sola palabra.

Mientras miles de estudiantes tratan de ingresar al CBC, la UBA dejó por fuera de sus carreras a otrxs miles que cursaron el año pasado y por problemas como estos no pudieron rendir sus finales cuando eliminaron el ingreso condicional. El aumento presupuestario para este año es solamente de 57 millones (que representa un aumento porcentual irrisorio comparado a la inflación) y no contempla en ningún punto la puesta en condiciones de los servidores y páginas de la UBA para que los estudiantes puedan cursar virtualmente sin problemas.

Exigimos una partida presupuestaria extraordinaria que se utilice en poner en condiciones todos los elementos necesarios para que estudiantes y docentes puedan estudiar y enseñar en la virtualidad mientras las condiciones epidemiológicas no permitan la presencialidad. Que nadie se quede afuera.

