Córdoba: presionan a docentes del Colegio Manuel Belgrano para garantizar la presencialidad

Un grupo de padres de alumnxs del colegio preuniversitario Manuel Belgrano, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), presentó un reclamo al Consejo Superior exigiendo mayor presencialidad. Consideran que no es suficiente el régimen bimodal de cursado para garantizar el proceso de aprendizaje de sus hijxs.

El reclamo tiene apoyo de funcionarios ligados al rectorado de la UNC, motivo por el cual será tratado de manera inédita el próximo martes en el Consejo Superior. Cabe recordar que el régimen bimodal se aplica a nivel nacional en todos los niveles educativos luego de que los calendarios escolares debieron adaptarse por la pandemia en curso.

Sin embargo, los procedimientos administrativos del Consejo Superior no son las mismos con las y los docentes del preuniversitario Manuel Belgrano, que debido a estas presiones por parte de algunos padres y funcionarios, presentaron desde marzo varias cartas como claustro docente, y que aún no son consideradas a discusión ni hay ninguna respuesta por parte de autoridades de la universidad.

El pasado 26 de abril, realizaron una asamblea denunciando que siguen expuestos a una presencialidad sin estar vacunadxs y que el retorno a las clases en el establecimiento en un contexto de emergencia sanitaria no puede garantizarse mientras subsista la precariedad de recursos con los que se ve obligada a trabajar la comunidad educativa (falta de dispositivos, conectividad, acondicionamiento edilicio, elementos de higiene, etc.). También se reclamó sobre la necesidad de incrementar la planta docente y no docente.

Otro grupo de padres que apoya a la asamblea de docentes solicitó a las autoridades de la UNC que se garantizara “la modalidad no presencial de los establecimientos preuniversitarios, poniendo a disposición los medios y recursos tecnológicos y económicos que eviten la circulación, hasta que la situación epidemiológica disminuya de manera sostenida la curva estadística de contagios y hasta tanto se cuente con nuevas evidencias acerca de la conveniencia de presencialidad.”

Mientras a nivel nacional se incrementa el número de docentes fallecidos por Covid, la curva de contagios no desciende y miles de docentes están expuestos a dar clases sin haber sido vacunados. Las bajas temperaturas de los últimos días ponen en pie amenazas de mayor circulación de coronavirus, por lo que el mantenimiento de las restricciones y la vacunación (contra el virus de la pandemia y demás patologías respiratorias) siguen siendo extremadamente necesarios.

En este marco, para garantizar una presencialidad segura las autoridades de la UNC deben satisfacer el pliego de reclamos de la asamblea de docentes del colegio Manuel Belgrano de manera inmediata ya que son lxs docentes quienes están expuestos a contagios y con insumos y recursos insuficientes.

Desde el Frente de Docentes en Lucha acompañamos y apoyamos el reclamo de la asamblea de docentes del Belgrano y exigimos comités de bioseguridad en todos los lugares de trabajo, adicional por conectividad para todos los cargos, condiciones edilicias para poder trabajar, ningún docente debajo de la línea de pobreza, personal docente y no docente necesarios, llamados a concurso de manera inmediata. Reconocimiento de los gastos de conectividad y equipamiento.

