Elecciones en la UBA: votemos a las listas de la UJS en todas las facultades

Foto: Prensa Obrera

En la primera semana de abril se realizarán las elecciones de centros de estudiantes y consejos directivos en todas las facultades de la UBA. Se desarrollarán en un momento particular, ya que venimos de dos años de clases virtuales (sin elecciones) y encima apenas arrancadas las clases (dependiendo la facultad serán la segunda o tercera semana de cursada).

De dónde venimos

El contexto político también es destacable: este jueves 17 de abril se votará en el Senado el acuerdo con el FMI. Este pacto es necesario decir que va a afectar a todo el ámbito universitario con un gran ajuste. El recorte no es nuevo, en 2020 tuvimos un recorte de un 19%, en 2021 de un 12% y ahora de un 30% (según el Indec y Presupuesto Abierto).

El hilo de continuidad en el ajuste universitario muestra la importancia de estas elecciones, ya que durante todos estos años las conducciones radicales, peronistas y kirchneristas de los centros de estudiantes cerraron la grieta. Ni la Fuba ni ninguno de estos centros organizó ninguna lucha, lo que empujó todavía más al movimiento estudiantil de la UBA a un impasse.

Como no todo es lineal, que las conducciones de los centros no hayan organizado ninguna lucha, no significa que no las haya habido. Una histórica asamblea en Económicas, grandes luchas en Medicina, Psicología o el CBC dan cuenta de ello y muestran cómo el movimiento estudiantil todavía tiene reservas de lucha.

En Veterinaria y Farmacia, donde dirige la UJS, se dio el ejemplo contrario: con todas las limitaciones de la virtualidad, estos centros se pusieron a la cabeza de los reclamos estudiantiles. Lxs estudiantes de Farmacia, por ejemplo, conquistaron las materias promocionables luego de una larga pelea. Lxs estudiantes con nuestros centros a la cabeza podemos ganar y eso es lo que queremos debatir en estas elecciones universitarias.

A dónde vamos

El ajuste ya anunciado (y que ya se viene dando) y la vuelta a la presencialidad vaticinan la posibilidad de grandes peleas en la universidad. Con la vuelta a las aulas nos encontramos que siguen los problemas edilicios, sigue la privatización encubierta de la universidad y sigue la asfixia presupuestaria.

Los centros de estudiantes afines al Rectorado (Nuevo Espacio-Franja Morada-UES) ya demostraron su incapacidad para organizar a lxs estudiantes. El kirchnerismo universitario (Cámpora-Patria Grande), pese a decirse opositor, tampoco ha organizado la pelea en las facultades donde dirigen (Exactas, Filo, Agro) y mucho menos en las otras. El motivo es simple: responden a otro sector de camarillas y, por sobre todo, al gobierno nacional que es el primer responsable del recorte en nuestra universidad.

El primer paso en esta pelea es defender los centros independientes (Vete y Farmacia) que hoy se encuentran en una disputa abierta con La Cámpora y un grupo satélite kirchnerista respectivamente. Está planteada abiertamente también la posibilidad de recuperar el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, dirigido por un frente del conjunto de la izquierda hasta 2019, hoy en manos del kirchnerismo y la gestión de esa facultad. Aquí llamamos al conjunto de la izquierda a un frente común sin sectarismos.

Otro gran desafío se plantea en Exactas, donde la exconducción (FEM-Patria Grande) se desplomó luego de perder el centro frente a La Cámpora, esto sumando al crecimiento de nuestra corriente, nos pone en las puertas de volver al consejo directivo. De más atrás pero igual de importante es la pelea en Sociales por arrebatarle el segundo lugar y el consejero por la minoría a La 15 (Cámpora-Patria Grande), que ha demostrado no poder ser una oposición consecuente a la UES. Un escenario similar a Sociales se pone en pie en Medicina, donde el kirchnerismo ha demostrado ser una oposición estéril a Nuevo Espacio, aquí poner en pie un frente único de toda la izquierda también se impone como necesidad.

En Económicas vamos por una gran elección para defender el segundo lugar frente al kirchnerismo y en Derecho se abre un escenario de crecimiento frente a la unión de la Nuevo Derecho con la Franja Morada. En Agronomía iremos a una elección luego de que se haya agotado la experiencia de la lista 3 para defender nuestro lugar histórico en la facultad; en Psicología también daremos la pelea para construir una oposición a Nuevo Espacio-EDI frente al fracaso del Impulso (K). Finalmente nos presentaremos en Ingeniería y Fadu (Arquitectura) y estamos a las puertas de presentarnos en Odontología, siendo así la única corriente que se presenta en todas las facultades de la UBA.

Son muchos los desafíos que nos esperan en cada facultad para poner en pie al movimiento estudiantil. Llamamos a toda la izquierda y lxs estudiantes que se quieran organizar contra el ajuste a conformar listas unitarias en toda la UBA.