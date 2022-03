Elecciones: Vamos por un CECSo y consejeres independientes

UJS - Facultad de Ciencias Sociales de la UBA

Después de más de dos años, la Facultad de Ciencias Sociales va a volver a tener elecciones, al igual que en toda la UBA. Éstas se dan en el marco de una gran crisis que golpea a la juventud de manera integral. El acuerdo que el gobierno de les Fernández lleva adelante con el FMI viene de la mano de un fuerte ajuste, que se ve reflejado en fuertes niveles de pobreza, inflación, desocupación, precarización laboral y enormes dificultades para acceder a una vivienda propia.

En sociales, esta crisis se manifiesta de una manera muy clara, ya que la universidad pública fue víctima principal de este ajuste con aumentos presupuestarios muy por debajo de la inflación. Esto se expresó en una virtualidad que excluyó a miles de la educación pública y que al volver a la presencialidad encuentra a la facultad incluso peor que como la dejamos: con aulas con peligro de derrumbe, cortes de luz permanentes, el subsuelo anulado para cursar, falta de cupos en las comisiones, una muy pobre oferta horaria y una pérdida del valor del salario docente y no docente que ronda en el 18%.

Frente a esto, la política tanto del rector Alberto Barbieri como de la decana Carolina Mera fue dejar pasar el recorte presupuestario sin abrir siquiera la boca, priorizando su apoyo político al gobierno en sus negociaciones con el FMI por sobre los intereses de la Universidad. El enfrentamiento circunstancial entre estos dos sectores no se debe a diferencias de principios, sino que es el resultado de una disputa por el control de los recursos de la facultad (porque el ahogo presupuestario impartido por el rectorado choca contra los intereses de la camarilla de la gestión) y de la interna ya conocida dentro del gobierno nacional.

Una expresión de esto son los choques entre La UES, conducción del CECSo y alineada al rectorado, y La Lista 15 (La Cámpora), funcionarios de la gestión de Mera. Sus denuncias cruzadas no son más que cortinas de humo que distraen a les estudiantes de lo que realmente nos afecta: el presupuesto, nuestras condiciones de cursada, el salario de los trabajadores de la fsoc., etc. Finalmente, tanto una como otra integran el gobierno nacional, trasladando a la facultad los choques internos de este, que lejos está de responder a los intereses de les estudiantes.

Esta elección tiene una particularidad: A partir del adelanto de las elecciones del claustro de profesores y de graduades, les estudiantes, claustro ampliamente mayoritario de la facultad, vamos a votar con 12 de 16 consejeros ya definidos, dividido entre La Lista 15 y La UES. Esto tiene un agravante: el calendario electoral votado por el rectorado busca que estudiantes, que hace más de dos años no pisan la facultad, tengan que votar a una semana de iniciada las clases, intentando hacer caer el peso de los aparatos a los que están ligados y limitando el carácter deliberativo que está instancia debería tener.

Además de poner de relieve el carácter profundamente anti-demócratico del régimen universitario en el que una minoría de profesores (claustro en el que ni siquiera participan todes les docentes) le imponen su orientación política a miles de estudiantes, docentes y no docentes, esta situación nos plantea un desafío: les estudiantes necesitamos una voz independiente del gobierno y las autoridades en el consejo, para que no seamos nosotros quienes paguemos el costo de la interna del gobierno nacional y poder trazar una perspectiva de lucha.

En estas elecciones, les estudiantes tendremos el desafío de poner en pie un Centro de estudiantes verdaderamente democrático, participativo y de lucha. Esto sería un gran contraste con su situación actual, en la que el CECSo sufre una verdadera usurpación por parte de la UES: después de dos años, este lunes tendrá lugar la primera Comisión Directiva del CECSo en dos años, en donde tampoco se convocó ninguna asamblea ni instancia deliberativa. A su vez, necesitamos que nuestros representantes estudiantiles en el consejo y las juntas de carrera puedan denunciar el recorte presupuestario y sus consecuencias en la facultad para conquistar mejores condiciones de cursada y trabajo, y no encubrir al gobierno y las autoridades.

Para esto, nos apoyamos en experiencias muy positivas como puede ser la asamblea de más de 100 personas que impulsamos desde la izquierda en mayo del año pasado, o las enormes movilizaciones educativas convocadas desde las asambleas barriales en su lucha por conectividad, y la puesta en condiciones de los distintos establecimientos educativos para la vuelta a la presencialidad. A su vez, entendemos que es fundamental integrar nuestra pelea a la de les docentes y no docentes de la facultad, quienes están dando una enorme batalla para recuperar la pérdida salarial de estos años.

En ese sentido, hacemos un llamado a todas las agrupaciones de izquierda e independientes que intervienen en la facultad a integrar una lista común, entendiendo que será mediante la unidad de les luchadores y la deliberación la manera en la que mejor podremos defender la facultad de los ataques que vienen.

UJS-PO