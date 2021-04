Filo UBA: ¿De dónde va a salir el presupuesto para la carrera de Psicopedagogía?

El próximo martes se pondrá a votación del Consejo Directivo la creación de una nueva carrera en Filo llamada Licenciatura en Psicopedagogía. Si bien la apertura de una carrera aparece como noticia progresiva, la propuesta de plan de estudios deja abiertos más interrogantes que certezas.

¿Cuántas áreas de investigación y perspectivas incorpora esta nueva carrera? ¿Cuántas cátedras se sumarían? ¿Por qué se ignoró del debate al profesorado Alicia Moreau de Justo, donde ya se dicta la carrera de Psicopedagogía? ¿En qué condiciones presupuestarias, la gestión y el Departamento de Educación plantean desenvolver las nuevas tareas académicas, laborales y administrativas?

En una facultad donde la asfixia presupuestaria es la regla, estas preguntas no pueden quedar sin resolver.

¿Una nueva carrera?

La propuesta, que ha contado con el aval del Departamento de Educación, surge de un interés genuino de la comunidad en dar una salida a una contradicción. Por un lado, un variado y rico desarrollo del campo de la pedagogía en CABA, donde se destaca el Instituto terciario Alicia Moreau de Justo con más de 25 años de trabajo esa área, y por el otro lado, la inexistencia de una opción de un título de grado superior en el sistema público en la CABA.

En consecuencia, aquellos que querían optar por una licenciatura en Psicopedagogía a través del sistema público debían recurrir a una sub-orientación de la carrera de Licenciatura en Educación de la UBA, obteniendo en su defecto, una desventaja comparativa en el puntaje del título con respecto a las carreras de Psicopedagogía que sí ofrece el sistema privado.

Si bien el proyecto parece sólidamente fundamentado, al analizar con detenimiento, nos encontramos que los fundamentos y objetivos guardan una gran distancia con lo que se pondrá a votación este martes. A tal punto, que bien podríamos decir que la nueva carrera de psicopedagogía solamente lo es en la fachada.

De las 23 materias – sin contar CBC e idiomas y PST – que presenta el proyecto de plan de estudios, encontramos que 21, contarán con los mismos programas que la cursada actual de licenciatura en Ciencias de la Educación con suborientación de psicopedagogía.

En la mayoría de los casos las materias que se exportan son literalmente las mismas, en otros casos, sólo diferencias de nombre. Una novedad es la incorporación de las PST aunque sin plantear concretamente en qué condiciones se van a desenvolver y en qué tipo de instituciones (públicas o privadas).

Paralelamente, a los efectos del plan de estudios no fue tomada la voz del instituto Alicia Moreau de Justo con más de 25 años ofreciendo la tecnicatura.

La omisión del terciario no es azarosa. Con el avance de la UNICABA, el año pasado fueron canceladas toda una serie de incumbencias de la Tecnicatura en psicopedagogía del Alicia, que la UBA pretende acaparar mediante esta nueva carrera.

Por todos estos elementos, la «apertura de una nueva carrera» nace con un un montón de límites. Ni creación de nuevas áreas de estudio, ni incorporación parcial de materias de otras áreas, sino más bien redistribución de los contenidos (cátedras y materias) de la licenciatura de Cs. de la educación en un plan de estudios con nuevo nombre.

Pedagogía del Ajuste

Llegados a este punto debemos preguntarnos a qué obedece esta “pobreza de miras” de la propuesta del Departamento de Educación. Para responder a esa pregunta bien vale la referencia a Paulo Freire, ícono del campo de la educación que teorizó sobre una nueva propuesta ético -pedagógica – política cuyo horizonte pregonaba la liberación de los sectores oprimidos. En este caso, el Departamento de Educación optó por una pedagogía basada en un parámetro diametralmente distinto: el ajuste presupuestario.

En otras palabras: No hay ningún presupuesto consignado por parte de las autoridades de Filo ni del rectorado para vehiculizar la creación de Psicopedagogía.

En la presentación formal del proyecto, en Comisión de Enseñanza del Consejo Directivo, Anahí Guelman -Directora del departamento de Cs de la Educación- se encargó de aclararlo personalmente: «Es una carrera que estamos planteando prácticamente sin presupuesto, esto para la UBA es maravilloso».

Además de confesar de que en la UBA lo que rige es el ajuste presupuestario, el ángulo utilizado por la directora es poco afortunado. No plantea el estado precario de la carrera como un elemento a enfrentar, sino que lo presenta como un elemento a favor para la rosca en el Consejo Superior.

Si bien, luego incluyó un pedido de asignación presupuestaria a rectorado, se encargó de aclarar que no hay ningún compromiso de la UBA en este sentido.

De ser así, implicaría que las nuevas tareas laborales, académicas y administrativas serán cargadas a las espaldas de la planta docente y no docente del actual Departamento. Esto mismo, se encargó de señalar con preocupación la consejera no docente en la sesión de Consejo Directivo.

Hace un año, en la facultad de Ciencias Exactas, se dió un caso similar con la creación de la carrera de Ciencia de Datos. A falta de presupuesto propio y nuevos cargos docentes, las materias nuevas de esta carrera se están garantizando con la eliminación de materias optativas de otras carreras.

Ahora bien, que el proyecto de la gestión omita por completo cómo se va a obtener el presupuesto no sorprende. En definitiva, el caso de la carrera de Edición con docentes que estuvieron hasta 10 años sin cobrar salario es una muestra de lo que es capaz de hacer el decanato.

Para defender Psicopedagogía exijamos presupuesto

Desde la UJS somos conscientes de la importancia que reviste la creación de nueva oferta académica. Somos una fuerza política reconocida por haber estado a la cabeza de la apertura y de defender las cátedras paralelas en la Universidad de Buenos Aires.

Por eso apoyamos la creación de la licenciatura en Psicopedagogía.

Ahora bien, no compramos espejitos de colores. Queremos aclarar que no hay política académica progresiva sin un presupuesto acorde.

Por eso, en el Consejo Directivo, desde la Minoría estudiantil defenderemos un dictamen propio donde, en favor de la creación de la licenciatura en Psicopedagogía, se exija a la gestión un informe sobre en qué estado se encuentra el pedido de asignación presupuestaria para la nueva carrera y el plan de trabajo para conseguirlo.

Te invitamos a sumarte a este planteo, a defender una carrera con presupuesto y organizarte contra todo tipo de ajuste en la cursada.

