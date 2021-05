Gran asamblea autoconvocada en Sociales UBA: ¿cómo la seguimos?

Más de 100 estudiantes de la facultad de ciencias sociales participaron de la asamblea autoconvocada que tuvo lugar esté sábado 8 de mayo a las 17hs vía zoom. Luego de dos años y medio si ninguna instancia de discusión esta asamblea fue sin lugar a dudas un gran paso para la defensa de la facultad y la puesta en pie de un activismo.

Dentro de as 13 resoluciones votadas se encuentran como puntos destacados la exigencia a la conducción del CECSo (la UES-PJ) como al conjunto de las fuerzas de la comisión directiva de convocar una asamblea en el corto plazo, como así también la exigencia de un aumento presupuestario, un apoyo al reclamo salarial de les docentes y no docentes, y la propuesta al conjunto del movimiento estudiantil de impulsar una gran movilización educativa para colocar tanto el reclamo presupuestario, como así también la exigencia de conectividad y computadoras para les miles de compañeres que se quedaron afuera de la virtualidad.

La asamblea se pronunció en defensa de les estudiantes procesades por la justicia cordobesa por participar de las tomas de la UNC en el marco de la rebelión educativa, como así también por el desprocesamiento de les activistas ambientales de Andalgalá, rechazando la política de depredación ambiental impulsada por el gobierno de Alberto Fernández. Además, se resolvió poner la asamblea a disposición del conjunto de las luchas populares, como así también la exigencia de la aparición con vida de Tehuel, de justicia por la desaparición forzada de Facundo Castro y la exigencia de la separación del ministro Sergio Berni.

Las intervenciones

La primer intervención de la jornada estuvo a cargo de una de las principales representantes del movimiento de les graduades sin papeles, un grupo de compañeres de FSOC. que tienen demorado el trámite de los títulos, en algunos casos hace más de dos años y medio, impidiéndoles acceder a trabajos o ejercer profesionalmente.

La asamblea votó favorablemente la propuesta de acompañar a este sector en su reclamo. Este tema fue señalado también en la intervención del secretario general de la comisión interna no docente, Juan Díez, quien explicó que la demora en el trámite de los títulos se generó a partir de la falta de presupuesto que atraviesa sociales, algo que impidió garantizar las herramientas necesarias al personal no docente para llevar adelante los trámites a distancia. A su vez, señaló el rechazo de la comisión interna a la oferta salarial del gobierno nacional de un 33% sobre una inflación anual proyectada de más de un 50%: una verdadera confiscación.

La intervención de nuestro compañero de sociología, Tomi Canepa, giró en torno a la defensa de la lucha por el presupuesto. A su vez, señaló que las contradicciones del bloque del rector Barbieri UES (PJ)-AA(UCR) y el de la decana Carolina Mera (La Cámpora-La Mella) no es más que una disputa por las cajas y los cargos en la facultad, integrando ambos bloques el gobierno nacional, y defendiendo la orientación de ajuste que este impulsa sobre la universidad. En ese sentido, llamó a unificar fuerzas para enfrentar esa política e impulsar un bloque independiente de las autoridades. Por último, apoyando la iniciativa de una movilización, nuestro compañero reivindicó la experiencia y el método de las juventudes piqueteras, que a partir de organizarse en asambleas en sus barrios, impulsaron masivas movilizaciones en defensa de su derecho a estudiar, llamando a unificar fuerzas con este sector, algo que será posteriormente profundizado por la compañera de la Juventud del Polo Obrero que intervino en la asamblea.

Otro de los grandes protagonistas de la asamblea fue el secretario General de la AGD-UBA Sociales Santiago Gándara. En su intervención, explicó que el fuerte ajuste que vive la universidad se da en el marco de una grave crisis social, económica y política. A partir de esto, reivindicó el conjunto de las luchas en curso, tomando la experiencia del movimiento piquetero o la pueblada de les trabajadores de la salud en Neuquén, entre otras, que lograron abrirse paso a pesar de todas las limitaciones existentes. Al mismo tiempo, denunció la firma de la burocracia sindical de los sindicatos docentes nacionales, que firmaron un acuerdo paritario a pesar del enorme rechazo expresado por la docencia. En ese sentido, destacó la organización creciente de les docentes, como a su vez el papel potencialmente progresivo que puede tener el movimiento estudiantil como un factor de apoyo a la docencia. Gándara cerró su intervención llamando a enfrentar en común la política de ajuste impulsada por el gobierno y las camarillas universitarias, que de manera anti democrática llevan adelante su política en la facultad.

Como representante del movimiento piquetero, participó de la asamblea la compañera Gaby de la Roza, de la Juventud del Polo Obrero. Desde una recorrida en el KM 47 de La Matanza, la compañera denunció la problemática de miles estudiantes que se han quedado afuera de la virtualidad a partir de no contar con las herramientas necesarias. A su vez, reivindicó la experiencia de las masivas movilizaciones que vienen protagonizando las juventudes de los barrios, que organizados a través de asambleas barriales y coordinando acciones a partir del Frente de Lucha Piquetero, han logrado colocar esta problemática en la agenda pública, como así también ser recibides por les ministres Trotta y Acuña como así también una primer conquista a partir de la entrega de más de 600000 notebooks. La defensa del proceso de lucha se vio también acompañado por la defensa de los métodos asamblearios de discusión, al mismo tiempo que señaló la exigencia de la vacunación de les miles de compañeres esenciales que sostienen los comedores en todos los barrios del país, tarea fundamental en el marco del fuerte crecimiento de la pobreza y el hambre que azotan al país. Por último, la compañera saludó la realización de la asamblea e invitó a sus participantes a acompañar las distintas instancias de movilizaciones del movimiento piquetero.

A su vez, intervinieron una gran cantidad de estudiantes, como así también les docentes despedides del CBC de Drago, representantes de les trabajadores tercierizades del Rocca, o jóvenes precarizades que contaron su experiencia en call centers y aplicaciones de reparto. Las intervenciones del resto de las fuerzas convocantes, dentro de los cuales están nuestres compañeres del FITU (En clave roja-PTS, MST y la Juventud de Izquierda Socialista), señalaron también la necesidad de luchar en común contra el ajuste en la universidad, como así también la necesidad de apoyar al conjunto de las luchas populares.

El papel de la izquierda y la necesidad de darle continuidad

El papel de la izquierda, tanto del FITU como de organizaciones como la 29 De Mayo o Cauce, muestra la enorme potencialidad que tiene nuestro espacio para organizar las luchas del movimiento estudiantil, como así también de convertirse en un canal para recuperar nuestros organismos y los espacios democráticos de la facultad. El entusiasmo con el que una gran de estudiantes que participaron de la iniciativa tomaron la actividad, quienes propusieron que el espacio tenga una continuidad frente a la inacción de la UES y la 15, abre el camino para el desarrollo de una gran cantidad de luchas comunes en sociales. La secretaria de unidad obrera estudiantil, se puso a disposición de coordinar las distintas iniciativas votadas.

Desde la UJS le queremos expresar a todes les estudiantes la necesidad de continuar por el camino de la organización independiente a los gobiernos y las autoridades universitarias en defensa de nuestras carreras y nuestras condiciones de cursada. Sin lugar a dudas, entendemos que el éxito de esta iniciativa se podrá dar solo sobre la base de unificar a todo el activismo de sociales en acciones conjuntas, evitando divisiones innecesarias que algunas agrupaciones de lamentablemente han impulsado. Al mismo tiempo, entendemos que este proceso no puede desligarse la lucha de les trabajadores y el movimiento de desocupades, debiendo unificar su lucha con estos sectores, siguiendo el ejemplo de las juventudes piqueteras, les docentes o les trabajadores de la salud de Neuquén entre otres.