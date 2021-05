Gran asamblea en Humanidades UNLP: ¿Cómo la seguimos?

Más de 70 estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP participaron de la asamblea autoconvocada que tuvo lugar este lunes 10 de mayo a las 18hs vía zoom. Participaron agrupaciones de izquierda y activistas de la facultad, después de haber llegado al mes de mayo habiendo pasado las cursadas de verano, dos mesas de exámenes y el nuevo inicio del cuatrimestre sin que la conducción del Centro de Estudiantes (Aule), ni la agrupación La Jauretche (JUP-PJ) convoquen una sola instancia de deliberación y participación estudiantil para exigir a las autoridades de la facultad que garanticen las condiciones necesarias para cursar de manera virtual.

La enorme deserción estudiantil producto de las políticas de ajuste del gobierno nacional, como el recorte presupuestario en educación, que en los pronósticos más optimistas está 12% por debajo de la inflación. Las autoridades de la facultad, junto con las agrupaciones estudiantiles integradas al gobierno, encubren el ajuste y la deserción, inmovilizando a les estudiantes a pesar de la crisis.

En este contexto, se imposibilita nuestra presencia en las cursadas por no tener acceso wi-fi ni computadoras, algo que afecta a docentes y estudiantes por igual. En la Facultad ha vuelto a funcionar la fotocopiadora pero no contamos con la beca de fotocopias que habíamos conquistado años atrás. Hoy debemos organizarnos no sólo porque vuelva la beca, sino además por su cuadruplicación, teniendo en cuenta los aumentos de precios que ha habido en el último período.

Desde la agrupación Mariano Ferreyra tuvimos dos intervenciones: la primera, de nuestro compañero Fran de la carrera de Letras, colocó la situación del recorte presupuestario y cómo esto afecta el aumento de las becas de la UNLP y la cantidad de restricciones que existen para poder recibirlas. Planteó, por lo tanto, que tiene que haber una universalización de la beca Progresar y un aumento en los montos de todas las becas para poder sostener nuestras cursadas virtuales, cuando nos encontramos en peores condiciones que el año pasado.

Por otro lado, la intervención de nuestra compañera Mica de la carrera de Geografía, describió la situación de ajuste nacional y cómo éste empalma con la política fondomonetarista que se pretende implementar en toda América Latina. En consonancia con la lucha del pueblo colombiano contra la reforma tributaria, llamó a que les estudiantes de la UNLP nos sumemos a las campañas de movilización, porque es indudable que las políticas de ajuste tanto en Colombia como en Argentina tienen a la juventud como uno de sus blancos más vulnerables, con el crecimiento de la precarización laboral, la pobreza, el desempleo y los recortes a los planes sociales. Sumado a ésto, refirió cómo las mujeres estudiantes de la UNLP ven sus derechos vulnerados sistemáticamente, ya que que a pesar de que existe un Ministerio de la Mujer, éste propone medidas como el afamado “barbijo rojo”, mientras no mueve un dedo por revertir la situación de violencia de género y los femicidios cada 28 horas que sufren las mujeres en nuestro país. Por ese motivo, Mica planteó la necesidad de que exista una beca de asistencia para víctimas de violencia de género. En este sentido, también llamó a movilizar el día martes 11/5 en gobernación al grito de ¿Dónde está Tehuel? a dos meses de la desaparición del joven, sin que haya habido avances concretos en la investigación de su paradero.

Entre quienes tomaron la palabra en la asamblea estuvo un estudiante privado de su libertad, quien denunció que tanto el decanato como la secretaría académica de la Facultad le han estado bloqueando desde el 2019 a les estudiantes privades de la libertad el acceso a las cursadas a través del SIU Guaraní y el campus virtual. En solidaridad con su reclamo, propusimos armar un documento para presentarlo a la facultad exigiendo respuestas sobre esta situación, con un pedido de informe de cuántos privados de su libertad pudieron acceder a las cursadas.

Las resoluciones de la asamblea, votadas por la mayoría de les compañeres presentes, tuvieron como premisa fundamental dar continuidad a esta instancia de organización. En consonancia con el canal que se abre con esta herramienta de organización de les estudiantes, les compañeres de Tesis XI (PTS) y de la Juventud Socialista (MST) señalaron la necesidad de luchar en común contra el ajuste en la Universidad. Algunas de las resoluciones fueron realizar un “mailazo” a las autoridades de la Facultad para exigir computadoras y wi-fi para poder cursar, impulsar la campaña #NiUnEstudianteAfuera por la reapertura y aumento de las becas de la UNLP y, en el plano de la organización colectiva e independiente, se votó a favor de que se le exija al Centro de Estudiantes la convocatoria a una asamblea en el corto plazo, para que la iniciativa de lucha pueda ampliarse a todes les compañeres de la Facultad. Llamamos a reforzar la unidad estudiantil contra el ajuste, porque será gracias a la mayor organización independiente de los gobiernos y las autoridades que podremos arrancar todas nuestras reivindicaciones.