Junta de Ciencia Política en Sociales: mucho ruido y pocas nueces

Este jueves 6 de mayo, sesionó por primera vez en el año la junta de carrera de Ciencia Política de la facultad de Ciencias Sociales de la UBA. En un horario que dificultaba la participación de cualquier estudiante que trabaje, y en el marco de los parciales, la dirección de carrera a cargo de Elsa Llenderrozas y sus aliados radicales de Alternativa Académica y la UES (PJ) se encargaron de darle a la reunión un carácter absolutamente administrativo, algo ayudado por les consejeres de la 15 (Cámpora-Mella). A pesar de haber sesionado durante dos horas, les consejeres estudiantiles, graduadxs y profesorales, todes del bloque AA-UES o la 15, no han pronunciado palabra sobre el ajuste presupuestario que sufre la universidad, como tampoco sobre los problemas cotidianos que esto le trae a nuestra cursada.

Disputa de camarillas: un verdadero canibalismo entre carreras

Luego de una apertura en donde la gestión buscó enumerar sus supuestos logros, Llenderozas señaló, una vez más, su denuncia a la gestión de la decana Carolina Mera sobre el no nombramiento de un reemplazo en la carrera a partir de la renuncia de una trabajadora no docente en el mes de diciembre. Esta vacante, que la dirección de carrera busca llenar con alguien de su riñón, contrasta fuertemente con el nombramiento sistemático de funcionaries ligados a la 15 que la gestión de la facultad viene llevando adelante desde al año pasado. Esta disputa de camarillas entre las direcciones de carrera ligadas al rector Alberto Barbieri y la gestión de la facultad, no es más que una muestra más del canibalismo entre carreras al que asiste Sociales a partir del ajuste que vienen llevando adelante los sucesivos gobiernos y las autoridades de la UBA sobre la facultad.

Sin embargo, la denuncia de Llenderrozas omitió olímpicamente mencionar la cuestión presupuestaria, buscando colocar este problema tan sólo a partir de deficiencias de la gestión de Mera. Ocurre que tanto el bloque “Barbierista” de la dirección de carrera, como el bloque “Merista”, la 15, se identifican con el gobierno nacional. Los radicales de Alternativa Académica, referenciados a nivel nacional con el macrismo, reproducen en Sociales la alianza que Barbieri (PJ) sostiene hace años con el radicalismo (Franja Morada-Nuevo Espacio) y el PRO en la UBA. El ahogo presupuestario a la universidad, es lo que le ha permitido a estos sectores impulsar el arancelamiento y la creación de cajas paralelas a partir de los acuerdos que las facultades llevan adelante con distintos sectores del capital privado.

El calendario electoral

Para les estudiantes que esperaban que la sesión de la junta podía llevar a la carrera a superar la falta de oferta horaria, la situación de les ad honorem, los problemas con el campus virtual o el cuello de botella que se genera con seminarios y optativas se decepcionarán al leer que ninguno de estos problemas fue atendido. En cambio, el eje del debate giró en torno al calendario electoral impulsado por la gestión de la facultad, en particular el adelantamiento para el mes de junio de la elección del claustro de profesores.

El lógico rechazo que esto generó en el claustro a raíz del desarrollo de la situación epidemiológica, como así también la desconfianza sobre la capacidad de una gestión que ha sido incapaz de resolver los problemas elementales, no tuvo en el bloque de Alternativa Académica y la UES un representante genuino: al fin y al cabo, sus aliados de la gestión de la Facultad de Ciencias Económicas recurrieron al adelantamiento sin que estos sectores se pronuncien en contra. Esta contradicción, que fue señalada en la sesión, fue justificada por la representante estudiantil de AA a partir del hecho de que en Económicas hubo una sola lista, sin reparar en el hecho de que esto, lejos de justificar la doble vara, conforma otro bochorno de la falta de legitimidad de un claustro al cual acceden muy pocos docentes, siendo la mayoría cercenades de su derecho de votar a sus representantes, algo limitado a los pocos titularizades a dedo por las distintas gestiones de la facultad. La defensa airada de la 15 sobre este calendario se debe al intento de Mera de descomprimir y adelantar lo más posible la elección para que ésta refleje lo menos posible el rechazo a su gestión. Finalmente, hubo un voto dividido que expresó “la preocupación de la carrera sobre el adelantamiento del calendario electoral”.

Otras resoluciones

La junta resolvió el rechazo a la criminal represión del gobierno de Iván Duque sobre el pueblo colombiano, pero dicha resolución llama a resolver el problema en el marco de las mismas instituciones que llevan adelante la brutal represión que ya dejó decenas de muertos.

La resolución sobre la aparición con vida de Tehuel de la Torre (joven trans que desapareció hace casi dos meses en la localidad de Alejandro Korn), consensuada también entre ambos bloques, no menciona la responsabilidad del Estado sobre el punto. No hay ninguna referencia al gobierno de la provincia, el ministro de seguridad Sergio Berni o la policía bonaerense, pese a las irregularidades que se han denunciado en la búsqueda.

Conclusiones

Mientras muches estudiantes de la carrera no han podido cursar en toda la pandemia a partir de no contar con los elementos tecnológicos necesarios para atravesar la virtualidad, y otres no pueden cursar por la insuficiente oferta horaria de la carrera, la junta de carrera no ofrece ninguna respuesta sobre estos problemas. Evidentemente, pese a las denuncias cruzadas, los dos bloques tienen en el ahogo presupuestario a la universidad un punto de acuerdo.

En ese sentido, desde la UJS llamamos a todes les estudiantes de la carrera a organizarse de manera independiente a estos dos bloques. La composición y el funcionamiento anti democrático de los consejos de las facultades y las juntas de carrera, son el caldo de cultivo perfecto para una disputa de camarillas ajena a los intereses de les estudiantes. La asamblea autoconvocada que tendrá lugar este sábado, debe ser un primer paso en la organización de les estudiantes de la carrera para defenderla y terminar con la adaptación al Estado que las gestiones buscan darle.