Las autoridades de la UNSur abren las escuelas sin condiciones y con obras en desarrollo

Las autoridades de la UNSur dispusieron el inicio de clases presenciales desde el lunes 15 de marzo. Se desconoció la negociación paritaria local y el acta de la Comisión de Condiciones y Ambiente de Trabajo de Nivel General, firmada por el CIN, el Ministerio de Educación y las federaciones docentes y no docentes, que estipula requisitos que no han sido cumplimentados por la UNS, entre ellos la planificación acordada en la paritaria UNS-ADUNS.

Como consecuencia de ello, la asamblea de la ADUNS resolvió un cese de actividades presenciales de 48 horas a partir del lunes 15 y la verificación con peritos de parte de las condiciones edilicias y de seguridad en las escuelas.

Como primer balance del primer día del paro, podemos decir que nuevamente contribuyó a la defensa de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, dado que las máscaras faciales que proporcionó la UNS fueron suficientes para el personal sólo por el alto nivel de acatamiento de la medida, que redujo sustancialmente la asistencia al edificio de 11 de Abril 445, donde funcionan 5 escuelas.

Las denuncias de la docencia ya habían impedido que las clases presenciales comenzaran en aulas sin ventanas de abrir. No obstante, pudimos constatar que la escuela abrió con las obras en desarrollo, con algunas aulas con las ventanas sin colocar, otras que no abrían, otras con salientes punzantes hacia el patio que usan los alumnos de la escuela primaria. En este patio principal había materiales de construcción y elementos peligrosos, y con obreros trabajando con tensión eléctrica y con ruido en simultáneo con las clases y los recreos.

No había felpudos desinfectantes en las entradas, no había detectores de dióxido de carbono en las aulas y oficinas, ni siquiera había papel higiénico ni toallas en los baños. No había cartelería sobre los protocolos a seguir (un solo ejemplo: no había carteles indicadores de la prohibición de tomar agua en los baños). La única señalética (inconclusa) en los pisos fue hecha por personal docente y directivo de las escuelas sin supervisión técnica. Las escuelas abrieron sin haber recibido el informe encargado sobre los tanques de agua, luego de todo el año cerrado. El perito de seguridad elaborará un informe detallado, que da cuenta además de la falta de documentación habilitante pertinente.

Mientras tanto, en Bahía Blanca los funcionarios de salud del municipio anuncian una “alerta amarilla” por el nivel de ocupación del 60% de las unidades de terapia intensiva de Covid-19 en los hospitales. Los casos de Covid se mantienen en niveles 10 veces mayores que lo recomendado por todos los Centros de Control y Prevención de Enfermedades del mundo para que el retorno a las clases presenciales no sea causal de agravamiento de la pandemia en la comunidad, y la vacunación avanza a paso lento.

En la primera quincena de clases en las escuelas provinciales, se registraron 5 casos de Covid positivo en alumnos, más 18 casos sospechosos y 200 aislados. Cabe aclarar que estos datos oficiales provienen de testear sólo casos sospechosos. No hay tests de muestreo, mucho menos testeo masivo.

Desde la Agrupación Naranja en la ADUNS seguimos reclamando a las autoridades de la UNS que tome la actitud responsable de suspender las clases presenciales, disponga el necesario refuerzo presupuestario para la situación de emergencia de clases remotas, la finalización de las obras edilicias y trámites habilitantes, y se siente a dialogar y planificar el futuro retorno a las clases presenciales, contemplando semáforo epidemiológico, avance de la vacunación, elementos de seguridad, protocolos, condiciones de trabajo docente y compensación de gastos en pandemia, en la paritaria UNS-ADUNS.

La ADUNS ha convocado a asamblea para evaluar el curso de la negociación y la continuidad de las medidas de acción gremial para mañana martes 16 a las 17 horas.

Deberemos también resolver un mandato hacia el Congreso de la Coandu Histórica, convocado para el viernes 19 de marzo. Con la paritaria salarial vencida el 28 de febrero, para recuperar parte de lo perdido y no seguir perdiendo contra la inflación en curso, vamos por un plan de lucha nacional para conquistar el 50% de aumento con cláusula gatillo automática y el 82 y el 85% móvil en las jubilaciones, actualizadas junto con el salario.