Repudiamos el ataque de Bullrich hacia una profesora de la Facultad de Psicología

El sábado pasado, un tweet de Patricia Bullrich indignó a toda la comunidad educativa de la Facultad de Psicología de la UBA. La exministra de Seguridad salió a atacar a través de Twitter a Ana María Fernández, una profesora muy reconocida en nuestra casa de estudios que no es afín a la línea del macrismo.

En el tweet, Bullrich comparte un video de hace unos años atrás donde esta misma profesora estaba exponiendo su posición política en su clase. El video viene acompañado de un texto que merece todo tipo de repudio, cuestionando el tema de la politización en las aulas: “¡Podemos ganar en psicología a pesar de la prédica manipuladora! Le pido a los estudiantes que no se callen cuando les impongan lo que tienen que pensar. La universidad y la escuela deben ser ámbitos de promoción del pensamiento libre y crítico, y no centros de adoctrinamiento”.

El tweet de la exministra de Seguridad tuvo una gran repercusión entre estudiantes y docentes ya que esta calumnia, en nombre del “no adoctrinamiento en las universidades” encierra un ataque a la libertad de opinión política de lxs docentes con sus alumnxs dentro de las aulas, reflotando las peores concepciones de la dictadura militar a pocos días de que se cumpliera el 45 aniversario del golpe genocida de 1976 en nuestro país, la concepción de que “en la Universidad de política no se habla”. Pero ¿qué podemos esperar de un personaje tan nefasto como lo es Patricia Bullrich? La misma que ejerció el rol clave de encubrimiento político e intelectual en la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado por parte de las fuerzas represivas de seguridad del Estado.

De quien tampoco se esperaba mucho es del EDI, actual conducción del CEP que, en lugar de repudiar este escrache y ataque público a la docente, salió a respaldar los dichos de Bullrich. No es la primera vez que respaldan escraches a docentes, lo mismo hicieron el año pasado con una cátedra que no estaba de acuerdo con las medidas virtuales de Biglieri. Lo más irónico de todo es que después de haberse sumado al repudio de Bullrich para con la profesora, quisieron aclarar que el PRO no había ganado en Psicología, sino que el Centro era reformista. Como si ese reformismo no formara parte de la coalición política que llevó a Macri al poder… Al parecer al EDI le da vergüenza decir que es macrista, pero hay que decir las cosas como son: ellos representan esa línea y orientación, son la pata estudiantil de este espacio encabezado por Macri.

Pero lxs estudiantes y docentes de Psicología sí repudiamos este tipo de ataques. Desde Estudiantes de Psicología en Acción (EPA) denunciamos este ataque injurioso de Bullrich con el apoyo del EDI hacia la profesora Ana María Fernández y defendemos el derecho democrático de opinión política del docente y el estudiante en las aulas.

Estamos convencidxs de que la Universidad, como lugar que transitamos lxs estudiantes, tiene que estar atravesada por debates políticos que colaboren en la formación de sujetxs criticxs y comprometidxs con la realidad. La necesidad de plantear estos conflictos y problemáticas tiene mucho que ver con lo que lxs estudiantes de la Facultad hemos atravesado durante los últimos años. Con un cuatrimestre que recién comienza, pero ya deja a cientos de estudiantes sin poder cursar, es indispensable una politización de nuestro espacio.

El ajuste presupuestario, la falta de cupos, y estos ataques, son razones más que suficientes para organizarnos. Con un CEP que ha sido vaciado de contenido político, no sólo por quienes lo conducen actualmente, sino también por las previas conducciones kirchneristas, es necesario traer esto al debate. Quienes estudiamos y nos capacitamos en Psicología somos futurxs profesionales de la Salud Mental, esto hace que sea, aún más indispensable, nuestra formación crítica con la realidad, en defensa de una universidad que pueda poner sus conocimientos al servicio de las necesidades sociales. Por todo esto y para seguir organizades en defensa de la Universidad pública, ¡sumate al Plenario Abierto del EPA! este 10 de abril.

