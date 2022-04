UNA: les estudiantes de Visuales seguimos en lucha

Imagen: Corresponsal.

En la Universidad Nacional de las Artes (UNA) arrancamos el año con el anuncio de una semipresencialidad sin recursos, como en plena pandemia, producto de una gestión que votó consecutivamente todos los presupuestos de miseria. Tales son los casos de los presupuestos del gobierno macrista, como los del gobierno de Alberto Fernández (el del 2021 prevé un “aumento” del 22%, cuando la inflación supera el 50%).

Durante la pandemia nos movilizamos junto a cientos de jóvenes por becas, recursos tecnológicos para poder sostener la virtualidad forzosa y presupuesto, llegando incluso a tomar el Ministerio de Educación.

La decisión de la gestión de sostener la virtualidad con las materias teóricas no es en pos de que les estudiantes podamos cursar. Lo que sucede es que no están las comisiones necesarias para el nivel de demanda que hay, mientras que en la virtualidad se puede sobrecargar aún más a les docentes con cupos numerosos (como ya lo hicieron previamente y sin destinar ni un solo recurso, además de que en el 2021 cientos de estudiantes no pudieron cursar 1 materia por falta de oferta horaria, aún siendo ingresantes).

Pero hay más; en las inscripciones, este 2022 se impusieron nuevos filtros por parte de las autoridades. Hay cientos de estudiantes que no pudieron inscribirse a ni una sola materia, y se pusieron fechas de confirmación o baja de aquellas materias que nos anotamos quienes sí pudimos, quedando también en cero o por debajo de la restricción impuesta por la propia gestión en el 2021, de solo poder cursar cinco materias, mas la anual.

Como resultado, les estudiantes estamos siendo nuevamente expulsados de la facultad masivamente.

¿Que onda este ajuste en la cursada y el acuerdo del gobierno con el FMI?

Recordemos que hace pocos días el gobierno nacional aprobó, en complicidad con la “oposición” de la que tanto despotrican, el pago a la deuda ilegítima del FMI, que tiene como consecuencia un ajuste enorme y sin precedentes a la salud, a las ayudas sociales, a la educación y les estudiantes de la UNA.

Ya vemos su brutal y negativo impacto de esto en las políticas antieducativas y privatistas (no paran de votar cursos de extensión pagos) que quieren imponer.

Esto es el principio, sigamos organizandonos

Venimos de movilizar al decanato junto con ingresantes que no se les permitía inscribirse. El viernes pasado, nuevamente, fuimos allí con más estudiantes, hasta que nos atendieron las autoridades y le arrancamos el compromiso de que nadie se quede sin cursar y es por eso que hoy están dando cupos pero de forma individualizada y limitada.

Hicimos asambleas y votamos un plan de lucha que fue movilizar el lunes 28 al decanato que fue cerrado, cortamos la calle e hicimos radio abierta y movilizamos y cortamos, también, en el Rectorado, acciones de las cuales el Ceavi no estuvo motorizando y pegó el faltazo.

El martes estuvimos convocando a la tercera asamblea en 10 dias, que se llevó adelante este miércoles en la sede de Huergo, a la que se sumaron nuevos compañerxs y resolvimos un nuevo plan de lucha para derrotar esta política antieducativa.

¡Si hay lucha, yo estoy!

Mientras Proyecta Visuales, agrupación de la gestión que es mayoría en el Consejo, nos quiere hacer creer que hay intención de las autoridades de garantizar la cursada, les estudiantes redoblamos la lucha en defensa de nuestra cursada, contra los filtros, por triple franja horaria, contratación docente y apertura de comisiones, por todas necesidades específicas de cada carrera, por presupuesto para la UNA y contra el ajuste que quiere imponer el gobierno y las autoridades y en defensa de la educación pública y el arte.

Para eso, votamos movilizar este viernes 1 al Decanato, con corte e intervenciones artísticas, para llevar todas nuestras demandas, una interdepartamental y un festival de toda la UNA.

Como el Cedam-BUM, que se hizo presente para apoyar e impulsar la lucha, convocamos a todos los centros de la UNA a seguir el mismo camino y participar activamente de esta y todas las peleas que nos tienen que encontrar en las calles y organizadxs.

Organicémonos de forma independiente para defender nuestra cursada. Sumate a la lucha, sumate a VOL.