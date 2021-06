UNC: estudiantes de odontologia exigen presencialidad opcional en las prácticas

El pasado lunes 14 de junio, les estudiantes de la Facultad de odontología de la Universidad Nacional de Córdoba marcharon por las calles de Córdoba exigiendo la presencialidad para las prácticas. Esta movilización se suma a las que se llevó adelante en el mes de abril, cuando estudiantes de distintas carreras de la Facultad de medicina salieron a las calles por el mismo reclamo.

La exigencia a las autoridades universitarias es principalmente llevada adelante por estudiantes de los últimos años de las carreras de las mencionadas facultades. En el mes de abril cuando se abrió la polémica en Córdoba una de las estudiantes contó en Cadena 3: «no estamos teniendo prácticas y no estamos teniendo contacto con pacientes», y agregó: «pedimos presencialidad opcional, para que los alumnos que sean pacientes de riesgo o no puedan asistir porque no son de Córdoba, puedan elegir».

Por su parte les estudiante de odontología, este lunes en un comunicado que dieron a conocer a los medios provinciales señalaron: “cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad; prestamos un servicio esencial a la comunidad; tenemos que sostener un alquiler y gastos estudiantiles; hace más de un año no nos podemos recibir”.

Ante este cuadro, el planteo de la vacunación todes se pone nuevamente sobre la mesa. Docentes y estudiantes materias que requieren una presencialidad correrían alto riesgo de contagiarse y exponerse a la muerte si no son inmunizados. Tanto quienes dan las clases como quienes cursan las prácticas deben ser vacunados prioritariamente debido a su función esencial.

Aquí entran nuevamente a correr los intereses en torno a las vacunas que en la población trabajadora escasean: la inoculación se ha transformado en un negociado de grandes pulpos económicos que están haciendo primar sus intereses por sobre la necesidad de la inmunidad de toda la población. En argentina por ejemplo solo 3 millones de personas recibieron las dos dosis de las vacunas que se están aplicando.

El Frente de Izquierda presentó un programa para garantizar la inoculación de la población sobre la base de declarar de utilidad pública laboratorios, y ponerlos bajo control de trabajadores de la salud. Los recursos están, lo que no hay es una decisión política de afectar las ganancias de empresas farmacéuticas a costa de la salud y la vida de la población.

Por otra parte, pero fuertemente ligado a dar a una solución al planteo de les estudiantes esta la necesidad que los protocolos estén bajo control de estudiantes y docentes. Esto tiene que ser una condición insoslayable para poder llevar adelante las prácticas, a la vez que se tienen que garantizar todos los recursos por parte de las facultades para afrontarlos, cuestión que se ve fuertemente cuestionada producto de los sistemáticos recortes de presupuesto que sufre la educación pública.

Los reclamos por llevar a adelante las prácticas deben estar ligados a la necesidad de la lucha en defensa de la educación y por presupuesto para enfrentar un cuadro critico de pandemia. Llenemos de solidaridad la próxima instancia de lucha que desde Odontología se ha planteado para este miércoles 16. La acción independiente es la clave para conquistar todos los reclamos pendientes.

Read more